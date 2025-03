Chau cuello redondo: el corte de abrigo que será tendencia este otoño 2025 y no te puede faltar.

El otoño 2025 está por llegar a Argentina y, según los expertos en moda, los cuellos redondos ya no se van a usar. De igual manera, tampoco se van a usar las prendas con cuello en V, sino otro corte completamente diferente. Además de sumarle un toque elegante y coqueto a cada look, este corte que será tendencia en otoño 2025 hará que tus prendas sean mucho más abrigadas, ideales para esos días de frío.

Lo que estará en tendencia este otoño 2025 son los suéteres polera, también conocidos como suéteres de cuello alto o suéteres de cuello tortuga. Este tipo de abrigos aportan un toque sofisticado a cada outfit, además de que son perfectos para el otoño, ya que te evitás tener que llevar bufanda. Podés usarlos solos con una camiseta manga larga debajo, ya que son perfectos para cuando el frío recién comienza.

Se van a usar tanto en poleras como en suéteres, aunque se van a ver especialmente en suéteres oversize de lana, preferentemente en tono gris topo, negro, crema o colores tierra. Son perfectos para combinar con unas calzas negras, jeans chupines bien al cuerpo, pantalones de corderoy, jeans holgados o pantalones sastreros. Una combinación que nunca falla es suéter polera con pantalón skinny y unas botas altas.

Ideas de looks para combinar los suéteres de cuello alto este otoño 2025

Looks otoño 2025.

Looks otoño 2025.

Looks otoño 2025.

Looks otoño 2025.

Looks otoño 2025.

Looks otoño 2025.

Looks otoño 2025.

Prendas clásicas y elegantes para este otoño 2025

1. Gabardina beige

Las gabardinas son un clásico que no pasan de moda nunca. Son también conocidos como piloto de lluvia, ya que suelen ser prendas ligeras, ideales para esos días de humedad o lluvia. Vienen en tono beige o gris, hasta debajo de las rodillas, con un lazo en la cintura para acentuar las curvas. Son muy femeninos, atemporales y muy combinables con cualquier cosa que te pongas.

2. Pantalón sastrero con mocasines negros

Los pantalones sastreros nunca pasan de moda. Son muy livianos, perfectos para media estación, y combinables con cualquier prenda que se te ocurra. De igual manera, los mocasines son un clásico que no pasan de moda y que estuvieron muy presentes estos últimos años. Los pantalones sastreros pueden ser negros, blancos y beige. Se aconseja que tengas uno de cada color para hacer combinaciones asertivas. Lo ideal es que no sean tan largos, para que se te luzcan los zapatos.

3. Tapado de pana oversize

Los tapados de pana son un must de esta temporada otoñal. Son muy abrigados y en general llegan hasta la altura de la pantorrilla o hasta los tobillos. Un buen tapado levanta cualquier look. Si no tenés ninguno, se aconseja que vayas a lo seguro: uno negro o beige. El negro nunca falla, pero los tonos tierra y beige también son un clásico que estará muy presente esta temporada.

4. Suéter capa

Los suéteres capa van a ser muy usados esta temporada de otoño. Se trata de abrigos de media estación, ya sea comprados o tejidos artesanalmente, que se ven como si tuvieses una capa o una bufanda grande, con los brazos unidos a la prenda. Son prendas muy minimalistas que se ven mucho en mujeres elegantes, ya que minimizan el ruido visual y hacen que te veas prolija y ordenada. Se recomienda en tonos crema, beige, marrón, blanco, gris y negro.