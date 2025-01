La inesperada confesión de La Sole que sacude al folklore: "Me bajo".

La cantante Soledad Pastorutti, una de las referentes nacionales de la música folklórica nacional, es una de las cantoras más respetadas de Latinoamérica y su vasta trayectoria da cuenta de ello, sumado a los cientos de fans que la siguen en cada uno de sus shows y presentaciones en televisión. En las últimas horas, la cantante de Arequito soltó una inesperada confesión de cara a su futuro que puso en dudas su continuación en los escenarios.

En una entrevista a Los Andes "La Sole" lanzó una reflexiva declaración cuando le preguntaron si se ve parando en algún momento: "Yo quiero siempre tener ganas de subirme al escenario y dar lo mejor. A veces el cuerpo te va pidiendo frenar porque si bien yo me preparo un montón, tengo mucha energía". Y sostuvo: "Pero la verdad es que me bajo del escenario cada vez con más dolores, cada vez me cuesta más reponerme y necesito más tiempo entre un recital y otro".

Aunque su declaración pone en suspenso su futuro en la música, "La Sole" llevó tranquilidad a sus seguidores y aclaró: "Esto no significa ni que llegue el final ni mucho menos, pero sí que hay que bajar un poco la adrenalina".

Días atrás, Soledad fue una de las artistas que despidió a la actriz Alejandra Darín por su fallecimiento con un emotivo recuerdo. Las artistas compartieron elenco en Rincón de Luz (2003), tira en la que Soledad era la protagonista y Darín, la villana. "Aprendí muchísimo con vos. Mi cariño siempre tuyo", escribió en una de sus historias de Instagram. La arequitense, con 22 años, compartió elenco con Alejandra Darín en la primera apuesta actoral a nivel televisivo que hizo en su carrera, bajo el ala de Cris Morena, en una tira que vio nacer artísticamente a los entonces niños Lali Espósito, China Suárez, Candela Vetrano, Gastón Soffritti y Agustín Sierra.

"Llena": Soledad Pastorutti se animó y contó lo que le pasó en pleno escenario

Soledad Pastorutti causó sorpresa en sus fans al compartir un posteo de Instagram con una revelación sobre lo que vivió en su más reciente concierto. La arequitense se encuentra en medio de su gira de verano y sus últimas publicaciones de redes son dedicadas a su aparición en los escenarios de los diferentes festivales.

La artista que tiene hits como Tren del Cielo y El Bahiano pasó por El Encuentro de las Naciones en Junín, Mendoza, y en su último posteo reveló lo que vivió en ese encuentro. Como en cada recital que da en festivales, la cantante santafesina llevó el clima de fiesta al público cuyano y puso a bailar a las decenas de miles de personas que disfrutaron de su show.

"Noche multitudinaria y llena de emociones. El Encuentro de las Naciones de Junín será inolvidable para mi! Gracias Mendoza por el cariño que siempre me brindan", escribió Pastorutti en el pie de foto de su publicación, en la que se pudieron ver imágenes de los momentos que vivió en el show. Y cerró: "Nos vemos en San Rafael el 26 de enero en la Repetición Fiesta Departamental de la Vendimia".