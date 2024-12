Soledad Pastorutti contó lo que nadie en el folklore sabía: "Fue duro"

Desde su salto a la fama nacional, con un show histórico en el Festival de Cosquín a los 16 años, la cantante Soledad Pastorutti no abandonó sus raíces y mucho menos el folklore que la vio nacer. Lo que muchos de sus fans y admiradores no saben es que vivió situaciones complejas en la vida privada, al mismo tiempo que sus canciones se convertían en himnos de la música popular argentina.

Durante una entrevista televisiva, La Sole explicó el cambio que vivió luego de volverse famosa en todo el país: “Fue duro porque te perdés cosas. Yo no tuve misma la adolescencia que tuvieron mis amigos”. Allí la cantante de Arequito reveló: “Salía a un boliche y me acuerdo de que la pasaba muy mal. Un día mi viejo me dijo ‘Vos ya no podés hacer la vida que hacías antes’. Yo estaba enojadísima con la vida, porque me quería poner la mini, maquillarme, salir a ver chicos, salir con mis amigas”.

“Tenía auto, tenía todo para disfrutarlo y no podía. La gente a lo mejor no te dejaba disfrutar. Algunos en vez de venir a saludar se jugaban apuestas ‘mirá ahí está La Sole, le invito un trago’, o me hacían chistes”, detalló y agregó Soledad: “La adolescencia es una etapa media complicada, me hacían bastante bullying, sobre todo porque venía de una música que no era tan cool en ese momento”.

“La adolescencia la pasé así, tampoco pude terminar el secundario con mis amigos. Para mí fue doloroso”, completó la artista y explicó ante el conductor Dante Gebel: “La ciudad de Rosario, que es donde todos se fueron a estudiar después a la facultad, por muchos años para mí fue la que me había quitado a mis amigos. Hasta que la empecé a querer nuevamente porque Rosario conmigo es súper fiel”.

Soledad Pastorutti ganó el Latin Grammy a "Mejor Álbum Folclórico" por su disco Raíz, Nunca Me Fui, realizado con Lila Downs y Niña Pastori.

“Yo sentía que no tenía un título, que no pude estudiar. Y es loco, porque ya tenía una profesión, era famosa, ya tenía la vida económica resuelta”, completó Soledad respecto a sus comienzos en la música. Sin embargo, aclaró: “El cariño que me tiene mucha gente me ha hecho bien. A veces hay una cosa de minimizarse, yo tengo mucho eso. Y cuando alguien viene y te da un abrazo, es un mimo al alma que no tiene comparación con nada”.

El secreto de Soledad Pastorutti que impactó al folklore

En otro fragmento de la nota, la referente del folklore contó: “Empecé con 14 años, después subí a Cosquín y primer disco que comenzó a vender mucho, un millón de copias. El segundo disco pasó lo mismo. Competía en Argentina en ventas de disco con “El romance” de Luis Miguel. Era una cosa de locos, de no poder creer”.

“Cuando grabo mi primer cd con Sony Music, yo subo a Cosquín un 27 de enero del 96 y el disco se graba inmediatamente en un baño”. “Al lado del inodoro estaba el micrófono, lo grabé en ocho horas. Tenía las frazadas puestas en las paredes, era un estudio de un departamento, no me llevaron a un estudio profesional”, explicó y comentó entre risas: “‘Vamo, vamo nena, grabemos el disco, hace lo tuyo’, era una cosa así”.