F1: ¿Quién es el compañero de Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto dará un nuevo paso en su carrera deportiva con su regreso a la Fórmula 1, esta vez debutando en el emblemático circuito de Imola como parte del equipo Alpine. El joven piloto argentino se prepara para enfrentar este nuevo desafío en la máxima categoría del automovilismo mundial, donde compartirá garaje con un compañero de notable experiencia en la competición.

La incorporación de Colapinto a Alpine representa un hito importante para el automovilismo argentino, que vuelve a tener presencia en la parrilla de la Fórmula 1 luego de su gran cierre de temporada el año pasado con Williams. El circuito de Imola, con su rica historia y desafiantes características técnicas, será el escenario donde el argentino comenzará esta nueva etapa junto a Pierre Gasly, un piloto que ha demostrado su valía en diferentes equipos a lo largo de su carrera en la categoría reina.

¿Quién es el compañero de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Pierre Gasly, nacido el 7 de febrero de 1996 en Rouen, Francia, es el piloto que acompañará a Franco Colapinto en Alpine durante su debut en Imola. El experimentado corredor francés compite actualmente con el número 10 y cuenta con un palmarés de 159 Grandes Premios disputados hasta la fecha. Su trayectoria incluye una victoria, cinco podios y tres vueltas rápidas, consolidándolo como un piloto de considerable experiencia en el circuito mundial.

La carrera de Gasly en la Fórmula 1 comenzó en 2017 cuando debutó con Toro Rosso en el Gran Premio de Malasia, reemplazando a Daniil Kvyat. Este primer contacto con la máxima categoría le permitió demostrar su talento y potencial, sentando las bases para su desarrollo posterior en diferentes equipos. El francés rápidamente se adaptó a las exigencias de la Fórmula 1, mostrando capacidad para competir al más alto nivel desde sus primeras carreras.

En 2018, Gasly disputó su primera temporada completa con Toro Rosso, donde logró resultados destacables que llamaron la atención de los equipos más competitivos. Particularmente sobresaliente fue su actuación en el Gran Premio de Baréin, donde consiguió un impresionante cuarto puesto que evidenció su capacidad para extraer el máximo rendimiento del monoplaza. Este desempeño fue crucial para su posterior promoción a un equipo de mayor jerarquía en la parrilla.

El punto culminante de la carrera de Gasly llegó en 2020, cuando logró su primera y hasta ahora única victoria en la Fórmula 1. Compitiendo para AlphaTauri en el Gran Premio de Italia celebrado en Monza, el francés sorprendió al mundo del automovilismo con una actuación brillante que lo llevó a lo más alto del podio. Este triunfo representó no solo un logro personal sino también un momento histórico para su equipo, consolidando su reputación como un piloto capaz de aprovechar oportunidades excepcionales.

Desde 2023, Gasly forma parte de Alpine, donde ha conseguido resultados consistentes, incluido un podio en el Gran Premio de los Países Bajos. En la temporada 2024 sumó otro podio en Las Vegas y terminó décimo en el campeonato con 42 puntos. Actualmente, en 2025, cumple su tercera temporada con la escudería francesa. Su conocimiento del equipo y la experiencia acumulada lo convierten en un referente ideal para Franco Colapinto en su debut con Alpine en el circuito de Imola.

¿Qué dijo Pierre Gasly sobre Franco Colapinto?

En las últimas horas y en la previa a la carrera, Pierre Gasly habló sobre su ahora nuevo compañero en el paddock con palabras mas que elogiosas. "Franco también es un muy buen piloto esa es la razón por la que lo sumamos al equipo en primer lugar, y sí, será interesante ver lo que hace. Fue muy competitivo con Williams".

Sin embargo, esta no es la primera vez que habla sobre Franco. En una entrevista en marzo para el podcast oficial de la Fórmula 1, declaró: "Me encanta Franco y está haciéndolo extremadamente bien. Estoy seguro de que tendrá su lugar en la parrilla. Franco está ahí, obviamente, quiere correr. Espero que lo veamos en la parrilla muy pronto, porque ha mostrado ser un piloto muy fuerte. Pero es la dinámica natural, no hay que extrapolar”.