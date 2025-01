Martín Menem contestó a los rumores de romance con la China Suárez.

En las últimas horas, los rumores sobre un supuesto romance entre Eugenia "La China" Suárez y el político Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem, comenzaron a circular con fuerza. Sin embargo, el funcionario no tardó en desmentir las versiones de manera tajante.

Todo comenzó cuando el periodista Rodrigo Lussich sugirió que la actriz no estaría en una relación con Mauro Icardi, sino con un “hombre poderoso del Gobierno Nacional”, cercano al círculo de Javier Milei. Ángel de Brito retomó esta teoría en su programa Ángel Responde (Bondi) y no dudó en contactar directamente a Martín Menem para confirmar o desmentir la información.

“Le mandé un mensaje preguntándole si era cierto lo que se decía, y me contestó rápido”, relató De Brito al aire. La respuesta del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina fue contundente: “Ni en pedo. ¿Están locos, Ángel? ¡Por Dios! Estoy en pareja hace tiempo”.

Con esto, Menem descartó de manera definitiva cualquier vínculo sentimental con la actriz, quien actualmente estaría disfrutando de un viaje por Europa junto al futbolista. Además, la periodista Juli Argentina confirmó que el funcionario político mantiene una relación estable con una mujer oriunda de La Rioja, lo que refuerza su desmentida.

Por si esto fuera poco, Menem publicó una enigmática frase en sus historias de Instagram que decía: “Hay tres cosas que no se pueden ocultar: el sol, la luna y la verdad”, lo que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a las especulaciones mediáticas. Mientras tanto, Eugenia Suárez no se pronunció al respecto, aunque continúa compartiendo momentos de su viaje en redes sociales, lejos de los rumores. Por ahora, queda claro que Martín Menem no es el misterioso "alguien poderoso" vinculado a la actriz, y los rumores quedan desmentidos por su parte.

La historia de Gaturro que Martín Menem subió a sus redes este martes al mediodía.

Se cansó: Benjamín Vicuña se enojó con la China Suárez por un polémico motivo

La relación actual de Eugenia Suárez con Mauro Icardi habría provocado un fuerte malestar en Benjamín Vicuña y desató tensiones en la familia ensamblada que comparten. Recientemente, salieron a la luz nuevos detalles sobre la disputa que tiene a la farándula en vilo.

Fue Yanina Latorre quien habló sobre el tema y reveló que el actor chileno está molesto por cómo se plantea el próximo cumpleaños de su hija. “El padre de una de las ‘bendi’ está fuera de sí. En febrero, la niña cumple años y la China quiere festejarle el cumpleaños en la ‘casa de los sueños’, pero el padre no quiere asistir. Tiene sus razones”, comentó Latorre en sus redes sociales.

La panelista añadió que Vicuña no está de acuerdo con la presencia de Mauro Icardi en el festejo. “Es un novio que ni conoce. Le dijo: ‘El año pasado llevaste a tu pareja de Gran Hermano, ¿y ahora el jugador?’”, contó Latorre. Según trascendió, el actor habría propuesto realizar la celebración en un lugar neutral, como un club o las casas de alguno de los dos, pero sin la presencia del nuevo entorno de la China.

Sin embargo, Eugenia se habría mostrado firme en su postura. “Ella le dijo que el cumpleaños se hará con Mauro presente. Esto dejó a Benjamín molesto y decidió que celebrará con su familia por separado, sin asistir al festejo que planea la China”, señaló Latorre.

En el programa Mañanísima también se sumaron detalles sobre esta situación. Según informaron, Vicuña aún guarda resentimientos hacia Icardi, ya que asegura que Eugenia y el futbolista mantenían comunicación mientras ella aún estaba en pareja con él. Además, indicaron que los hijos de la actriz estarían viviendo con ella y Mauro, lo que habría generado incomodidad en el actor.