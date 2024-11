El Gobierno le va a mantener, por ahora, la millonaria pensión a Zulema Yoma

El gobierno de Javier Milei le va a mantener, de momento, la millonaria pensión que cobra Zulema Yoma, ex esposa de Carlos Menem, quien murió en 2021 condenado en dos causas ratificadas por la Cámara de Casación.

Desde el Ministerio de Capital Humano, que comunicó la decisión de hoy sobre la expresidenta ya que está a cargo del Anses, informaron a El Destape "que se están estudiando todos los temas" y no ratificaron, por ahora, el mismo camino que tomaron con Cristina Kirchner.

A la exvicepresidenta también le sumaron a otro vice condenado: Amado Boudou. El Gobierno también dejará de pagarle la jubilación. Sin embargo, en un acto de doble vara, con la familia Menem, con la que Javier Milei cosechó una buena relación, por el momento no se tomará esas misma decisión.

Justamante, Cristina Kirchner se refirió a Zulema Yoma en su reciente publicación en X, en donde le apuntó a Milei que "solo el pueblo, a través de sus representantes puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos Presidentes de la Nación. Y siguió: "Y a las viudas de los ex mandatarios, la pensión se les otorga exactamente por eso: por ser viudas de señores ex Presidentes de la Nación". Allí mencionó a Inés Pertiné, la viuda de De la Rúa, y con ironía lanzó: "Y si a ella no la podés contactar; preguntale a Martín Menem, tu Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema, viuda de Carlos Menem, que se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia".

El expresidente que Milei admira, Carlos Menem, tuvo varios frentes en la Justicia y en dos de ellos su condena estuvo ratificada por la Cámara de Casación. En el expediente conocido como “sobresueldos” con fondos de la SIDE, el TOF 4 lo encontró culpable del delito de peculado y lo condenó a cuatro años y medio de cárcel. En 2018, la sala II de la Casación, confirmó por mayoría la condena contra el expresidente.

Además, el expresidente Menem fue condenado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia en la década del 90. En 2013 la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Raúl Madueño, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani, revisó el fallo, revocó la sentencia y condenó a Menem por contrabando agravado. Le ordenó al TOF que fijara una pena contra el expresidente de 7 años de prisión.

El Estado paga hoy cinco pensiones vitalicias a ex presidentes, cuatro a ex vicepresidentes, y tres a viudas de ex mandatarios fallecidos, y una a una de sus hijas. Una es Zulema Yoma. Con 81 años, cobró en noviembre $13.913.085 en bruto. El beneficio lo recibe desde abril de 2022, según informó el portal Infobae tras un pedido de acceso de la información pública.

Adorni tuiteó durante la tarde: "Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia: por supuesto". Inmediatamente se dio a conocer el caso Boudou. Pero sobre Zulema Yoma por ahora el Gobierno lo deja en stand by y apenas va a "estudiar el caso".

Según el abogado especialista en Seguridad Social Facundo Fernández Pastor, es ilegal quitarle la jubilación a Cristina Kirchner. Y reveló que deberá pagar el Estado un juicio millonario. A través de la red social X, Fernández Pastor explicó: "Si conocieran algo sobre la ley 24.018, sabrían que la única causa para perder el beneficio es el juicio político. No porque lo diga yo, así lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en el fallo Smart, para restablecer el beneficio de un magistrado al que se lo sacaron, por haber sido condenado por delitos de lesa humanidad". En 2015, el represor Jaime Smart fue habilitado a cobrar una jubilación de privilegio por su actuación de juez de Cámara en un tribunal especialmente creado a principios de los 70 para tratar denuncias contra militantes sociales perseguidos.

En diálogo con El Destape, el abogado profundizó: "Caso similar no hay ninguno porque es la única que fue elegida como presidenta y su marido fue presidente. De todas formas no va a reclamar el daño, sino el restablecimiento del beneficio porque lo que hizo el gobierno es ilegal. Dependerá del tiempo que dure la resolución dictada de lo que se le deba pagar como retroactivo e intereses".