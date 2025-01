La diputada Pedrali cruzó a Martín Menem por difundir datos erróneos de La Rioja: "Miente e insulta al pueblo riojano"

Este miércoles, la diputada nacional Gabriela Pedrali repudió las recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien publicó un video con cupuestos datos sobre la provincia, con la intención de atacar la gestión del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. "Miente en los números, miente en la relación entre Nación y Provincia y, en el camino, ningunea e insulta al pueblo riojano", afirmó Pedrali de forma contundente.

En el video que publicó Martín Menem en su cuenta de Instagram, el presidente de la Cámara de Diputados difunde información errónea sobre los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) que lanzó Quintela a principios de julio, debido a la falta de envío de recursos por coparticipación federal por parte del Estado nacional. En el video, Menem descalifica la decisión del primer mandatario riojano denominándola "aventurita desestabilizadora" y asegura, falsamente, que significó un "gasto millonario" para la provincia.

Ante estas provocadoras declaraciones, la legisladora Pedrali acusó a Menem de desconocer la realidad local. "Se entiende que no sepa la realidad de La Rioja ni de sus comercios porque no vive ni está en La Rioja. Los comercios, las pymes, sí pudieron ver el resultado positivo de la decisión de Quintela, pensando siempre en los riojanos y las riojanas, esos mismos que él no conoce", manifestó la diputada nacional a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Por otra parte, Menem incluyó en el video una imagen de una supuesta familia riojana en situación vulnerable, que también resultó ser falsa. Según logró demostrar Pedrali, la imagen en cuestión corresponde a un asentamiento de emergencia ubicado en las afueras de Córdoba, y está fechada en el año 2013.

La desmentida de Pedrali a Menem se suma a las recientes declaraciones de la vicegobernadora Teresita Madera, quien cuestionó las afirmaciones del libertario, calificándolas de falsas y perjudiciales para la provincia. Asimismo, Madera defendió la gestión del primer mandatario provincial y avaló su negativa a aplicar medidas de ajuste que, según aseguró, trataron de ser forzadas desde el poder central. "Ricardo Quintela se negó a hacer el ajuste que tu gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, le exigía que hiciera con los empleados públicos, porque nosotros pensamos distinto. Nuestro gobierno tiene en su concepción un modelo económico y político absolutamente diferente, cercano a la gente", afirmó Madera.

Además, la vicegobernadora desmintió las afirmaciones vertidas por Menem sobre los BOCADE. "La Cámara de Diputados le aprobó al gobernador Ricardo Quintela la impresión de 22.500 millones de Chachos, que finalmente solo se imprimieron 12.300 millones, de los cuales se recuperó el 95% de esos chachos. El resto, que se pagó con el interés que se había comprometido, implicó una suma solamente de 79 millones", explicó la funcionaria.

"¿Sabes lo que sí es verdad y de lo cual vos deberías dar explicación, y sí hacer algún videíto para que la gente pueda entender? Cómo ustedes se han encargado de incrementar los índices de pobreza, especialmente en nuestros niñas y niños. Dos de cada tres niños de la Argentina son pobres", lanzó la vicegobernadora.

Bajo esta línea, Madera concluyó: "Deberías explicar cómo nuestros abuelos hoy se quedaron sin una parte de los remedios que les correspondía. Se deja de otorgar los cinco remedios gratis que venían teniendo la gente. Deberías explicarle a la gente por qué tu gobierno decidió incrementar como nunca antes la tarifa energética. Contarle a la gente qué hicieron con la plata que ahorraron con esos subsidios al transporte".