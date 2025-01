El ultimátum del Galatasaray a Icardi en medio de la polémica

El escándalo de Mauro Icardi con Wanda Nara y Eugenia "China" Suárez todavía no terminó, pero desde el Galatasaray de Turquía tomarían una fuerte decisión. El delantero argentino se recupera de una rotura de ligamentos y no regresará a las canchas hasta mediados del 2025. Sin embargo, desde el país donde se desempeña llegaron comentarios que afectarían su futuro en el club en el que llevaba una interesante estadística.

Más allá de los números, es claro que tanto los dirigentes como los hinchas no están contentos con todo lo que sucede en el entorno del atacante con pasado en la Selección Argentina. El drama mediático con su actual pareja y su ex sin dudas influye en su vida personal más allá de que ahora no está en actividad. Claro que, ante un posible regreso para la próxima temporada europea sí puede ser un problema y el Galatasaray tendría decidido accionar al respecto.

El periodista Mustafa Ozgur se encargó de dar detalles acerca de esta situación y contó que si bien no están molestos, quieren que la recuperación de la lesión continúe en Estambul. Cabe destacar que el futbolista se encuentra en nuestro país y todavía no volvió a Turquía -regresaría recién en marzo-, por lo que la inquietud de la dirigencia está en este tema. La realidad es que el propio Icardi es una pieza fundamental del plantel y sueñan con que llegue a estar en una hipotética final de la UEFA Europa League.

Con respecto a este torneo internacional, el Galatasaray ocupa el noveno puesto de la tabla de posiciones, por lo que clasificaría a los 16avos de final. Actualmente acumulan 13 unidades y el próximo jueves 30 de enero buscarán el pase a octavos cuando visiten al Ajax de Países Bajos en la última jornada de la fase inicial. A su vez, lideran la tabla en la Superliga turca con 6 puntos de ventaja al segundo, Feyenoord.

Mauro Icardi se recupera de una lesión y desde el Galatasaray le darían un ultimátum

Cuándo vuelve a jugar Mauro Icardi en el Galatasaray

Todo indica que su regreso tendrá lugar recién para fines de la temporada actual el año próximo, por lo que no podrá jugar el resto del campeonato local donde su equipo es líder tras 17 fechas disputadas con 47 unidades -8 más que el Fenerbahce de José Mourinho. Para colmo, el exhombre de la Selección Argentina es una de las principales estrellas del conjunto turco y es una baja más que sensible ya que acumula un total de 61 goles más 22 asistencias en 87 partidos disputados. Cabe destacar que tampoco estará para disputar el resto de la UEFA Europa League, donde el club está en zona de clasificación a octavos de final.

Los números de Mauro Icardi en su carrera

Clubes : Sampdoria e Inter de Milán de Italia, Paris Saint Germain de Francia y Galatasaray de Turquía.

: Sampdoria e Inter de Milán de Italia, Paris Saint Germain de Francia y Galatasaray de Turquía. Partidos jugados : 431.

: 431. Goles : 234.

: 234. Asistencias : 64.

: 64. Títulos: Paris Saint Germain (7) y Galatasaray (3).

En Turquía destrozan a Mauro Icardi y le apuntan a Wanda Nara

El escándalo que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y María Eugenia "China" Suárez trascendió la Argentina y tuvo impacto internacional, con Turquía incluido. Varios periodistas deportivos de aquel país, especializados en la actualidad de Galatasaray, destacaron cómo viven esta situación los hinchas y los dirigentes del club en el que juega el delantero de 31 años.