En Turquía destrozan a Mauro Icardi y le apuntan a Wanda Nara: "Abandonado"

En Turquía destrozan a Icardi por lo que sucede con Wanda Nara.

El escándalo que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y María Eugenia "China" Suárez trascendió la Argentina y tuvo impacto internacional, con Turquía incluido. Varios periodistas deportivos de aquel país, especializados en la actualidad de Galatasaray, destacaron cómo viven esta situación los hinchas y los dirigentes del club en el que juega el delantero de 31 años.

Más allá de que actualmente el ex PSG, Inter y Sampdoria está lesionado y no podrá jugar al menos por cuatro meses más, el cronista turco Ozgur Sancar detalló el fastidio que existe en la institución local con el accionar del goleador albiceleste. En plena entrevista con el programa DDM (DIario De Mariana) en América TV, el comunicador europeo dejó en claro que la actitud del "9" no es la mejor por parte de un deportista profesional con un salario altísimo por temporada.

Desde Turquía liquidaron a Icardi por el escándalo con Wanda Nara: "Los fanáticos quieren verlo en su mejor versión"

Sancar aseguró de arranque que el exatacante de la Selección Argentina “está en constante comunicación con los responsables de Galatasaray y los mantiene informados sobre su proceso de recuperación". Incluso, aclaró que desde las altas esferas de la entidad turca "no tienen ninguna duda al respecto" y profundizó: "Hablé de este tema con el vicepresidente, que se llama Ibrahim Hatipoglu. Me dijo con tanta seguridad: ‘No hay ningún problema por el proceso de recuperación. Esperemos que esté en Estambul en marzo´”.

Sin embargo, el cronista remarcó que los seguidores de uno de los equipos más populares y ganadores de la historia del fútbol de Turquía “sólo quieren ver a un Icardi con su mejor versión...”. El atacante tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026, lleva disputados 87 partidos oficiales con 61 goles y 22 asistencias, es ídolo de la afición y ya logró tres títulos. Así y todo, no gustó la manera en la que se manejó fuera de la cancha según Sancar, quien completó: “De hecho, aquí toda la gente de Galatasaray y todos en Turquía creían que Icardi debería haber abandonado a Wanda Nara mucho antes”.

