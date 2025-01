L-Gante bajo fuego: entre el amor con Wanda Nara y nuevas acusaciones judiciales

L-Gante bajo fuego: entre el amor con Wanda y nuevas acusaciones judiciales.

En las últimas horas, Wanda Nara y L-Gante oficializaron su reconciliación a través de publicaciones y gestos en redes sociales, dejando en claro que su relación está más sólida que nunca. Sin embargo, mientras el cantante colabora musicalmente con La Konga y su vida personal vuelve a ser foco de atención mediática, en el ámbito judicial enfrenta nuevas acusaciones que complican su panorama.

L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, es señalado junto a su entorno por delitos graves que incluyen trata de personas, corrupción de menores y posible connivencia judicial en caso de comprobarse los hechos denunciados.

En octubre del año pasado, Valenzuela fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas y daños, tras un juicio abreviado que incluyó varias audiencias con testigos. Fue absuelto de los cargos de privación ilegítima de la libertad y uso de arma de fuego, y el juez que dictó sentencia aclaró que no se trató de creer más a una parte que a otra, sino de basarse en las pruebas disponibles. El fallo incluyó una advertencia sobre el impacto negativo que podría tener el encarcelamiento en una persona sin antecedentes, motivo por el cual se optó por una condena en suspenso.

Cuáles son las nuevas denuncias que complican al entorno de L-Gante

Pese a este antecedente, nuevas investigaciones pusieron nuevamente a L-Gante bajo la lupa. Según la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), en un allanamiento realizado en junio de 2023 en la casa del músico, se habrían omitido datos clave sobre la presencia de menores de edad, en particular una joven identificada como Milagros J., que según los denunciantes sería menor en ese momento. Una fundación que trabaja con víctimas de trata asegura que las irregularidades en el operativo apuntan a un posible encubrimiento.

Además, las acusaciones no se limitan a Valenzuela, ya que también se señala a su entorno por supuestas intimidaciones hacia víctimas y testigos con el fin de proteger al cantante. La causa, ahora en manos del Juzgado Federal N.º 1 de Morón, dirigido por el juez Martín Ramos y el fiscal Sebastián Basso, incluye un escrito de PROTEX donde se denuncia específicamente la alteración de pruebas en el allanamiento. Según el documento presentado, en el material audiovisual del operativo se observa a jóvenes cuya edad y datos filiatorios habrían sido manipulados u omitidos intencionalmente.

Mientras el cantante continúa en el centro del foco mediático por su relación con Wanda Nara, el avance de estas investigaciones podría marcar un punto de inflexión en su vida pública y su carrera artística.

L-Gante terminó con el misterio y reveló cuándo empezó su relación con Wanda Nara

L-Gante se cansó de las especulaciones y, en medio del escándalo que atraviesa Wanda Nara con Mauro Icardi, confesó cuándo empezó su relación con la conductora. Luego de que ella misma confirmara su noviazgo, el cantante decidió contar cómo se dio todo desde su punto de vista.

En una entrevista que brindó con Martín Cirio para su canal de streaming, L-Gante confesó que a Nara la conoce hace 2 años y de ahí empezó su relación, con algunas intermitencias hasta el día de hoy. Precisamente, reveló que tardó 10 citas en darle un beso, ya que siempre que se encontraban, Wanda estaba junto a Kennys Palacios y no encontraban momentos de soledad.

"Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me le intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos hacer percha (sic), pero después iba y no pasaba nada", empezó por contar. Luego detalló: "Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar".

En medio de esta situación, Elián Valenzuela reveló: "La acompaño para ver dónde me puedo quedar a dormir y, de repente, se hace la bol... y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso". Pese a que esta situación pasó hace dos años atrás, la relación no se formalizó hasta ahora, ya que pasaron varios meses sin hablarse.