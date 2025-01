Florencio Randazzo confesó lo que nadie de la política se imaginó: "Wanda".

El diputado Florencio Randazzo sorprendió a la política al meterse de lleno en el Wandagate con una inesperada revelación que sorprendió a sus seguidores en las redes sociales. La insólita conexión entre Randazzo y la mediática Wanda Nara, quien se encuentra en medio de una batalla legal contra su ex Mauro Icardi.

Todo empezó cuando Wanda Nara publicó una historia en su cuenta de Instagram para anunciar que sus cinco hijos -que nacieron en Europa- tienen pasaporte argentino. "No tengo nada que arrobar (citar en la red) porque hice el mismo trámite que hacen todos. Pero paso para decirles que nada que envidiar a Europa. Rapidísimo y en mi casa me entregaron los pasaportes de mi familia. Orgullosa de ser argentina", escribió la conductora de MasterChef, MasterChef Celebrity y Bake Off Famosos junto a una foto de un pasaporte.

Florencio Randazzo confesó lo que nadie de la política se imaginó: "Wanda".

Pero lo que la mediática expareja de Mauro Icardi no se esperaba fue que Florencio Randazzo hiciera uso de su mensaje para adjudicarse la buena noticia e indicar: "Es como dice Wanda: ya nadie tiene que tener un conocido para sacar un pasaporte porque fuimos eficientes cuando lo ideamos. Orgullo". Entre 2007 y 2015, el diputado Florencio Randazzo fue ministro del Interior y Transporte durante los mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.

Maxi López rompió el silencio y apuró a Icardi en vivo: "A ver si se anima"

Por si algo le faltaba a la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi, ahora habló Maxi López, expareja de la conductora a quien ella le fue infiel con el futbolista hace poco más de una década. El famoso futbolista se encuentra en Argentina para visitar a sus hijos con Wanda y, pese a tener un gran vínculo con la mamá de sus hijos, decidió referirse a la polémica del momento.

Interceptado por el móvil de LAM, ciclo emitido por América TV, Maxi López respondió al ataque de Icardi y expuso ciertas internas que quedaron inconclusas. "Yo estoy concentrado en mis chicos, vine a pasar unos días acá. No vi nada de los chats, si me atacó no pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir", empezó por decir.

Luego, le preguntaron qué opinaba de los chats filtrados en donde Icardi estaba hablando mal de él y López se mostró totalmente indiferente: "No me interesa lo que hace o dice él. Yo me hice cargo de mis hijos, pagué el anticipado para los próximos 10/12 años. A ver si él paga anticipado también". Y ante los dichos de que era "un padre abandónico" sumó: "Los chicos vinieron a pasar las vacaciones conmigo a Suiza, ahora me vine yo unos días acá. Así que, lo que él diga o lo que él haga es cosa de él".

Ante esto, los noteros insistieron en que Icardi había dicho que Maxi López es mal padre porque "durante diez años se hizo cargo él de sus hijos", pero el futbolista no se dejó pasar por encima. "Bueno hay que ver. Tienen que ver los videos con lo que dicen las hijas de él, yo estaba presente. Pregúntenle a él a ver si las chicas quieren estar con él", dijo y así confirmó la información que dio Yanina Latorre en donde aseguraba que las hijas de Wanda y Mauro contaban que no querían estar con su papá.