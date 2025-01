"Un asco": el motivo por el que La China Suárez rompió el silencio y le dijo de todo a Wanda Nara

Yanina Latorre reveló el chat de Wanda Nara y la China Suárez.

Yanina Latorre dio a conocer a través de sus historias de Instagram un nuevo mensaje de chat de La China Suárez a Wanda Nara, muy enojada. La panelista explicó desde sus vacaciones en Miami el motivo por el que la actriz habría estallado contra Nara y dio detalles al respecto.

Después de que Wanda Nara compartiera chats privados de La China Suárez en sus redes sociales y de que Mauro Icardi oficializara su relación con la actriz, el escándalo de estos tres personajes volvió a resonar en todos los medios de Argentina. En ese contexto, la revelación de Yanina Latorre generó un nuevo capítulo en esta novela.

Latorre explicó que cuando Icardi llamó a Francesa por su cumpleaños, Rufina -hija mayor de La China- la habría querido saludar y Wanda habría explotado en contra de Mauro por ese motivo. Como consecuencia, Suárez le habría escrito a Nara: "Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? Decirle ‘gente de mierda, ridícula’ a una nena de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija. Las cosas de grandes las resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana. Agresiva".

"Hay necesidad? ¿No pueden ser un poco más contenedores y compasivos con los niños? Es una chiquita con los padres recién separados", cuestionó Latorre en su descargo. Y agregó: "Acto seguido se matan Wanda y Mauro. ¡Se dijeron de todo! Wanda enloquecida por el llamado del padre con los hijos de la nueva novia. Todo un escándalo. En ese momento, la China manda un mensaje a Wanda. Terrible. Le dice de todo. ¿Entendés que están todos mal de la cabeza, no?".

La China Suárez.

El posteo de Mauro Icardi blanqueando su relación con "La China" Suárez

"Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas.. quién sabe.. son cosas del destino.. ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuantos caminos hay que recorrer", comienza el texto escrito por Icardi en su posteo de Instagram, un carrusel de postales de los dos, donde se los ve muy felices y enamorados. Y cierra: "Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas.. hoy, no necesito mas señales.. sé que con vos, estoy donde debo estar @sangrejaponesa".

La palabra de Yanina Latorre sobre el supuesto embarazo de La China Suárez

"Me acaban de confirmar el embarazo... El entorno del obstetra de ella dice que está embarazada. Dios! Sigo esperando que sea mentira. Todos locos!. A ver, yo entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico... Pero un bebé es un ser humano ok?", expresó la comunicadora.

Qué dijo Wanda Nara de Yanina Latorre

"Hay una panelista ensañada. La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’", comentó Nara. Y agregó: "Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié. Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo".