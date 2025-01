Se filtró un nuevo chat de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Mis abogadas".

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara no para de crecer, ya que la expareja está más enemistada que nunca. Ahora que el futbolista confirmó su noviazgo con Eugenia "La China" Suárez cesó todas sus intenciones de reconciliarse con Nara y parece que no quiere siquiera hablar con ella. O al menos esto último es lo que se entendió de los últimos chats filtrados.

Al parecer, estos mensajes datan de tan solo unos días atrás, cuando ambos padres estaban coordinando cuándo le tocaba quedarse con sus dos hijas en cada momento. Según se ve en la captura de pantalla, Icardi cortó la conversación con su ex de forma abrupta y provocadora: "Bueno, te dejo. Ya perdí cinco minutos de mi vida. Me voy a comer una hamburguesa".

Luego de esto, siguió: "Ah, me olvidaba. Mañana a las 19 te las entrego en la guardia del barrio. No llegues tarde que tengo planes". Ante este actitud de Icardi, Wanda replicó contundente: "Mira Mauro, las nenas las espero en casa. Yo te las llevé vos me las traes a la puerta de mi casa como yo te las llevé".

Así, siguió: "Hacé las cosas bien. Mañana las espero en Santa Bárbara. Te pedí que no hicieras chiquilinadas. Traelas a las 16 o 17 y que no sea traumática la vuelta a casa para ellas". Sin embargo, al futbolista no le importó en lo absoluto lo que le dijo su ex y se mantuvo firme: "Lo traumático va a ser que cuenten los días hasta el 15 que vuelven conmigo. A las 19 te las entrego en la entrada de mi barrio como ya te avisaron mis abogadas".

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, rompió el silencio en el escándalo con la China Suárez

Recientemente llegado de Suiza junto a su padre, Maxi López, y dos de sus hermanos, Constantino y Benedicto, Valentino no dudó en acompañar y brindar su apoyo a su madre, Wanda Nara, en este difícil momento que atraviesa. Tras el escándalo de su separación de Mauro Icardi y el nuevo romance del futbolista con la China Suárez.

Es importante mencionar que Wanda enfrenta un conflicto legal y mediático con su expareja con quien tuvo a sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. Además, la empresaria expresó su descontento por el noviazgo de Icardi con la exCasi Ángeles, con quien él habría cometido una infidelidad en 2021.

"Valentino está al tanto de todo lo relacionado con Mauro y La China, y le dijo a Wanda: ‘Mamá, todo lo que veas de Mauro y La China, no te quedes mirándolo, simplemente seguí adelante’", reveló Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show (El Trece).

"En muchas ocasiones, los chicos demuestran una madurez que a veces los adultos no tienen", comentó Carolina Molinari al respecto. Por otro lado, Pochi añadió un detalle que habría generado polémica: "En el último tiempo, Mauro no tuvo las mejores actitudes con los chicos. En una ocasión, le pidieron hamburguesas y él les respondió: ‘Que te las compre tu mamá’. Eso se lo dijo sólo a los varones, no a las nenas".