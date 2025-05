Casal pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años y ahora define la Corte Suprema

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió su dictamen en relación a la Causa Vialidad y pidió que se revise la condena a Cristina Kirchner y que la misma sea elevada a 12 años en torno a actos de corrupción en la obra pública. La definición ahora quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual no tiene plazo para expedirse.

"El respaldo de esta Procuración General a la apelación federal presentada por el señor fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, que con pleno valor y efecto doy aquí por reproducida y, atento sus sólidos argumentos y clara fundamentación legal, mantengo en todos sus términos", indicó Casal en un texto de 13 páginas emitido este mediodía.

De esta manera, ahora la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si acepta este recurso de queja del fiscal Mario Villar -respaldado ahora por la Procuración General- , si decide confirmar la condena a 6 años de prisión, o si da lugar a la queja de la expresidenta y se expide sobre su condena.

En su escrito, el procurador Casal señaló la “arbitrariedad” judicial del fallo de Casación y cuestionó las absoluciones por el delito de asociación ilícita. "Para ilustrar su agravio, el fiscal general (Villar) recordó que los tribunales de la causa descartaron la asociación ilícita por ausencia de un elemento del tipo: el propósito colectivo de cometer plurales delitos", apuntó.

El procurador marcó como equivocado que el fallo del tribunal hable de una “una sola defraudación, dentro de la categoría del delito continuado" en el caso Vialidad sino que fue "plural y diverso como manifestación de la voluntad colectiva de cometer delitos" de asociación ilícita, comprendidos en el artículo 210 del código penal. “El fiscal general valoró, con argumentos concluyentes, que esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados”, agregó.

Lorenzetti adelantó que la Corte fallará antes de las elecciones

Hace dos semanas, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió a la Causa Vialidad y adelantó que el fallo estaría firme antes de las elecciones legislativas 2025.

Ante la consulta sobre si la Corte tendría una resolución antes de las elecciones, Lorenzetti contestó: “Deberíamos. Porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad”, respondió.

Qué pasará con Cristina Kirchner según cómo se expida la Corte

Tras la decisión de Casal, los escenarios judiciales que se abren para la expresidenta son los siguientes: