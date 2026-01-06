Alerta ANMAT: retiraron fórmulas de leche de Nestlé por presencia de una bacteria que pone en peligro a los bebés

ANMAT retiró del mercado fórmulas de leche para bebé.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo de determinados lotes de fórmulas de leche en polvo destinadas a lactantes, luego de detectarse la presencia de la bacteria Bacillus cereus.

La medida alcanza a productos de fabricación nacional y a un lote importado, que fueron distribuidos en la provincia de Santa Fe y presentan fechas de vencimiento comprendidas entre diciembre de 2026 y junio de 2027. Entre los artículos involucrados se encuentran las fórmulas Nestlé NAN Optipro 1 con HMO, en envases de 400 y 800 gramos, y Nestlé Alfamino, de origen suizo.

Cuál es la bacteria detectada en la leche de Nestlé y cuáles son los síntomas

Según detalló el organismo sanitario, el retiro se resolvió tras comprobarse la presencia de Bacillus cereus, un microorganismo capaz de producir toxinas como la cereulida, que pueden provocar intoxicaciones alimentarias. En bebés y niños pequeños, la ingesta de productos contaminados puede derivar, en pocas horas, en cuadros de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre.

La ANMAT explicó que esta bacteria se encuentra habitualmente en el ambiente, especialmente en el suelo y el agua, y se caracteriza por su capacidad para formar esporas resistentes a condiciones adversas, lo que dificulta su eliminación en determinados procesos productivos.

El retiro comprende los siguientes lotes: NAN Optipro 1 c/HMO de 400 g, los lotes 517628872A (vencimiento 31/12/2026), 524128872A (28/02/2027) y 524728872A (31/03/2027); en la de 800 g, los lotes 517628872A (31/12/2026), 522828872A (28/02/2027), 524128872A (28/02/2027), 528928872A (30/04/2027), 528928872B (30/04/2027), 529028872A (30/04/2027), 533228872B (31/05/2027) y 533328872A (31/05/2027); y en el caso del alimento importado Alfamino de 400 g, el lote 51690017Y1 (30/06/2027).

Ante esta situación, la autoridad sanitaria recomendó a los consumidores no utilizar los productos mencionados en caso de tenerlos en su poder y a los comercios, tanto físicos como de venta online, retirarlos de la comercialización y contactar a sus proveedores. Para consultas, Nestlé habilitó la línea telefónica 0800-999-8100 (opción 3) y un canal de contacto por correo electrónico.

En las últimas semanas, ANMAT había dispuesto una medida de similares características por un queso cremoso de La Serenísima tras detectarse la presencia de una bacteria potencialmente peligrosa para la salud. La medida fue tomada en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), luego de que análisis oficiales confirmaran resultados positivos de Listeria monocytogenes en muestras del producto.

Según informaron ambos organismos, el hallazgo se produjo durante controles de rutina y activó de inmediato una serie de medidas preventivas para proteger a los consumidores y restablecer las condiciones sanitarias en el proceso de elaboración. La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar listeriosis, una enfermedad que afecta con mayor gravedad a embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

