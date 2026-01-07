Efemérides del 7 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 7 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Valeria Lynch y Lewis Hamilton hasta la emisión del último capítulo del Chavo del 8.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1839 - Presentación del daguerrotipo

En París, la Academia de Ciencias de Francia anunció la creación del primer método practicable y comercializable de fotografía.

1919 - Semana Trágica

En Buenos Aires empezó la huelga de obreros metalúrgicos para reclamar mejoras salariales que terminó en una brutal represión que dejó como saldo más de 700 trabajadores asesinados.

1934 - Flash Gordon

Fue publicada por primera vez en Nueva York, Estados Unidos, la historieta de ciencia ficción que rápidamente se convirtió en un éxito del cine y la televisión.

1952 - Nacimiento de Valeria Lynch

En Buenos Aires nació una de las cantantes más importantes del país. Con más de 50 años de carrera es una de las artistas más destacadas de la música popular argentina.

1964 - Fallecimiento de Cesareo Onzari

Fue el primer futbolista en convertir un gol olímpico contra Uruguay para la Selección argentina.

1978 - Nacimiento de Emilio M. Palma

Es considerado la primera persona que nació en la Base Esperanza, en la Antártida.

1980 - Chavo del 8

En México fue emitido el último capítulo, el número 290, de una de las series más exitosas de la televisión.

1984 - Fallecimiento de Alfred Kastler

En Var, en Francia, murió el investigador y Premio Nobel de Física en 1966. Sus trabajos permitieron la invención del rayo láser.

1985 - Nacimiento de Lewis Hamilton

En Hertfordshire, Inglaterra, nació el piloto de Fórmula 1 con más victorias en la historia de la categoría. Lleva ganados siete campeonatos del mundo, podio que comparte con Michael Schumacher.

1999 - Bill Clinton

En Washington, Estados Unidos, empezó el juicio político contra el expresidente estadounidense por el caso Monica Lewinsky. Finalmente, fue absuelto de todos los cargos.

2007 - Fernando Gago

El futbolista argentino debutó de manera oficial con la camiseta del Real Madrid, el club español en el que jugó un total de 113 partidos.

2013 - Lionel Messi

En París, Francia, ganó su cuarto Balón de Oro de manera consecutiva. En la actualidad, tiene ocho, cifra que lo convierte en el futbolista que más veces obtuvo este trofeo.

2015 - Charlie Ebdo

Hubo un atentado terrorista en la sede de ese semanario satírico francés, en París, donde murieron 12 personas.