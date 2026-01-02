Cuándo cae Reyes Magos en Argentina 2026: qué se celebra

Cada enero, la llegada de los Reyes Magos reactiva una celebración que, aunque no es feriado, mantiene un fuerte peso cultural y simbólico. La historia de Melchor, Gaspar y Baltasar sigue viva tanto en el relato bíblico como en los gestos cotidianos: dejar los zapatos, el pasto y el agua, y esperar regalos al amanecer.

En un país donde la Navidad y Reyes marcan el pulso emocional del verano, la fecha conserva su lugar en la memoria colectiva. Pese al paso del tiempo y los cambios en los hábitos de consumo, la tradición se resignifica año tras año.

Cuándo cae el Día de Reyes Magos en 2026

El Día de Reyes Magos se celebra todos los años el 6 de enero y en 2026 cae martes, durante la primera semana completa del año.

Si bien es una festividad religiosa y popular muy arraigada, no figura como feriado nacional según lo establecido por la ley 27.399, que regula el calendario oficial de feriados en la Argentina. Sin embargo, al coincidir con el receso escolar de verano, los chicos pueden disfrutar la noche previa sin la obligación de levantarse temprano al día siguiente.

Qué se celebra y por qué los Reyes traen regalos

La celebración recuerda el viaje de los tres Magos de Oriente —Melchor, Gaspar y Baltasar— hasta Belén, donde reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y le ofrecieron oro, incienso y mirra.

La tradición popular sostiene que, durante la noche del 5 de enero, los Reyes visitan los hogares y dejan regalos a los niños, tal como lo hicieron con el Niño Jesús. Por eso, en la Argentina es costumbre dejar pasto y agua para los camellos, además de los zapatos donde aparecerán los obsequios. También es el momento en que muchas familias desarman el árbol de Navidad, lo que representa el cierre del ciclo de las fiestas.

La historia bíblica de los Reyes Magos y su significado

Si bien la Biblia no menciona sus nombres, los Reyes Magos aparecen en el Evangelio según San Mateo como los primeros en reconocer la divinidad de Jesús. Guiados por una estrella, llegaron a Jerusalén y pidieron ayuda al rey Herodes, sin saber que este planeaba matar al recién nacido para conservar su poder.

La epifanía se produce en Belén, cuando los Magos encuentran al Niño y le entregan regalos cargados de simbolismo:

Oro , como reconocimiento de su realeza.

, como reconocimiento de su realeza. Incienso , por su condición divina.

, por su condición divina. Mirra, que anticipa su sufrimiento y muerte.

Advertidos en sueños, regresaron a sus tierras sin revelar la ubicación de Jesús, salvándolo así de la persecución de Herodes.