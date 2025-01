¿De dónde viene la tradición de festejar la llegada de los reyes mago y cómo nació?

Cuál es el origen de los reyes magos

La última de las celebraciones es la que presenta la llegada de los Reyes Magos para dejarle ofrendas a Jesús después de su nacimiento, que con el paso del tiempo se transformó en un día festivo que coincide con la entrega de regalos para los más pequeños. Aunque pocos conocen el origen de esta tradición y de la personalidad de estos visitantes muy especiales.

Cada 6 de enero, se recomienda colocar agua, pasto y zapatos en alguna parte de la casa para que los Reyes Magos dejen sus ofrendas a los más pequeños. Aunque la versión puede cambiar bastante de acuerdo a qué tipo de historia se tenga acceso. En muchos casos, no se trata de personas con podes sobrenaturales sino de profesionales de la ciencia que hicieron uso de sus conocimientos para desplazarse.

Cuál es el origen de los reyes magos

"Los "magi" o Reyes Magos que se mencionan en la Biblia (Mateo 2, 1-12) no son magos en el sentido actual de la palabra, sino sabios sacerdotes persas que venían de Oriente gracias a sus conocimientos astrológicos y místicos", expresó Etimologías, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Mientras que otras versiones de la historia señalan que no son magos pero sí cumplen con la condición de monarcas que llegaba desde Arabia, Babilonia y Persia. Sin embargo, el paso del tiempo expuso una nueva teoría de que cada uno de venía de un lugar distinto. Uno desde Europa, otro con origen en Asia y el restante de África.

En lo respecta a la fecha, el relato más difundido expone que los tres reyes llegaron para el nacimiento de Jesús y le dejaron regalos muy especiales. El oro se encuentra vinculado con la realiza, la mirra con la humanidad y el incienso con la divinidad. No obstante, no todos los historiadores se encuentran de acuerdo con que su llegada se haya producido para visitar a recién nacido en la noche del 6 de enero. Porque en algunas versiones se tiene conocimiento de que visitaron a un bebé.

El país que celebra Navidad un 6 de enero

En gran parte del planeta, los festejos de la Navidad se llevaron a cabo en la noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre. Una fecha que cuenta con una enorme aceptación, pero hay ciertos países que siguiendo diferentes credos religiosos decidieron colocar otra jornada para llevar a cabo esta fiesta en su sociedad. Una que coincide con el 6/7 de enero.

"En Rusia, Armenia, Bielorrusia, Egipto, Etiopía, Georgia, Kazajstán y Serbia las festividades de Nochebuena y Navidad no se celebran respectivamente el 24 y 25 de diciembre, sino el 6 y 7 de enero. Eso se debe a que los ortodoxos siguen rigiéndose por el calendario juliano", comentaron desde el Historiador, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En ciertas ramas de la religión creen que la Noche Buena es después del cambio de calendario.