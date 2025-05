Lorenzetti adelantó que la Corte fallará en la causa Vialidad antes de las elecciones

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió a la Causa Vialidad, en la que se encuentra implicada la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El representante del máximo tribunal adelantó que el fallo estaría firme antes de las elecciones legislativas 2025.

Ante la consulta sobre si la Corte tendría una resolución antes de las elecciones, Lorenzetti contestó: “Deberíamos. Porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad”, respondió.

Caso Vialidad: la Corte Suprema movió la causa por la que Cristina Kirchner fue condenada

Hace dos semanas, la Corte Suprema de Justicia le envió al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, una parte de la causa Vialidad en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitó para ejercer cargos públicos por corrupción. El máximo tribunal sólo giró el pedido de Fiscalía, a cargo de Mario Villar, para aumentar la pena a 12 años.

"Córrase vista a la Procuración General de la Nación", dice el texto la Corte Suprema. De esta manera, el tribunal compuesto por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti movió por primera vez el caso Vialidad, en la que la exmandataria fue condenada a una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Hace pocos días, el juez Manuel García-Mansilla -designado por decreto por el presidente Javier Milei- presentó su renuncia y la Corte quedó conformada por tres miembros.

La decisión de girar esa parte del expediente sucede dos semanas después de que el fiscal Mario Villar presentara un recurso ante la Corte para elevar la pena a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita. "Hay una clara violación de la ley sustantiva respecto del tipo penal contenido en el artículo 210 del Código Penal”, indicó Villar, en relación al apartado que refiere a ese delito.

Además, a fines de marzo la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal también había rechazado el recurso de "nulidad" presentado por la expresidenta, quien luego elevó un recurso de queja ante el máximo tribunal. En noviembre del año pasado la misma sala había confirmado la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Qué pasará con Cristina Kirchner según cómo se expida la Corte

Tras la decisión de Casación y la presentación del recurso de queja ante la Corte, los escenarios judiciales que se abren para la expresidenta son los siguientes:

Que el Tribunal Supremo acepte el recurso de queja y abra el recurso extraordinario. Sería lo esperable en condiciones normales, sobre todo, por tratarse de una exjefa de Estado. Esto implicaría que los supremos aceptarían analizar la sentencia de Vialidad. Aquí los caminos se bifurcan: en caso de aceptarse el recurso de queja federal, la Corte puede revocar la sentencia de Casación y hacer una declaratoria sobre el punto disputado y devolver la causa para que sea nuevamente juzgada de acuerdo con la doctrina judicial que se determine. O podría resolver sobre el fondo del caso y determinar la absolución de Cristina. O bien podría ratificar la condena o reducirla. Si la confirmara, la condena se haría efectiva y CFK debiera ser detenida. La Corte no tiene plazos para expedirse por lo que este proceso podría durar años hasta conocerse una sentencia definitiva.