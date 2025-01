Al horno: Wanda Nara y una compra muy particular, ¿está embarazada de L-Gante?.

Este miércoles se desató una noticia impactante en torno a Wanda Nara. Según trascendió, alguien de su círculo cercano habría salido de madrugada en Villa Carlos Paz a comprar cuatro test de embarazo, generando un torbellino de especulaciones. El detalle no menor es que la empresaria realizó un viaje relámpago a dicha ciudad, donde también se encontraba L-Gante, quien recientemente confesó estar "recontra enamorado" de ella.

La primicia fue revelada por una cronista del programa A La Tarde en pleno vivo desde Córdoba: "Ambos estuvieron juntos durante este viaje exprés. Lo que ya se sabía era que él estaba enamorado, pero ahora surgió algo nuevo. En plena madrugada, alguien salió a comprar cuatro test de embarazo, todos de diferentes marcas, por si acaso uno fallaba. Esto está chequeado y confirmado por la producción del programa", detalló la periodista.

El panel del ciclo conducido por Karina Mazzocco no tardó en reaccionar, lanzando todo tipo de comentarios sobre el supuesto encargo. Según la cronista, la información provino de una fuente confiable: "El dato me lo pasó alguien del entorno del country donde estuvieron hospedados brevemente. Por respeto, no voy a revelar la identidad de esa persona, pero incluso recorrí farmacias de la zona para confirmar lo sucedido". Mientras las redes explotan con teorías y memes sobre este nuevo capítulo de la vida de Wanda y L-Gante, los protagonistas del rumor aún no emitieron declaraciones.

Jacobo Winograd reveló un secreto del pasado de Wanda Nara

Jacobo Winograd, con su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, fue testigo del nacimiento y ascenso de muchas figuras mediáticas. Entre ellas, Wanda Nara, a quien conoció en sus primeros pasos en el teatro. En una reciente entrevista, el mediático compartió detalles del pasado de la empresaria y dejó algunas declaraciones que no pasaron desapercibidas: “Yo la conozco bien”, afirmó.

Durante su participación en El Run Run del Espectáculo, el ciclo conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV, Jacobo repasó anécdotas de su carrera y lanzó filosas críticas hacia varias personalidades del ambiente. En el transcurso de la charla, recordó su experiencia trabajando junto a Wanda en el teatro y cuestionó varios aspectos de su trayectoria y la actualidad de los medios.

Jacobo Winograd sobre los inicios de Wanda: “No era esta Wanda Nara”

La entrevista tomó un giro inesperado cuando Jacobo mencionó espontáneamente el “Wandagate” y los comienzos de la ahora empresaria en el mundo del espectáculo. “Yo debuté en teatro con Wanda Nara. Tenía 21 años, no era esta Wanda Nara. Venía con su familia, con Nora, Andrés y Zaira. Tomábamos café juntos, yo la conozco bien…”, expresó, dejando entrever cierta nostalgia, pero también deslizando sospechas sobre su presente en los medios.

Winograd no se detuvo allí y apuntó directamente contra el contenido mediático actual: “Wanda Nara, García Moritán, Pampita, todo es mentira. Ahora la pelea de Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata, ¿cuándo van a poner contenido de verdad?”. Ante la consulta de Lío Pecoraro sobre si dudaba de todo lo relacionado con Wanda, Jacobo reafirmó: “Nada de eso es cierto”.

Además de recordar su tiempo junto a Wanda, Jacobo hizo un repaso por algunas de las polémicas que rodearon a la empresaria a lo largo de los años. “¿Qué hizo Wanda Nara en su carrera? Empezó con una mentira, lo del boxer de Maradona. Yo la llevé a la fiesta de Gente. Después salió diciendo ‘soy virgen’, y yo soy el nieto de Domingo Faustino Sarmiento”, disparó irónicamente.