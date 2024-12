L-Gante terminó con el misterio y reveló cuándo empezó su relación con Wanda Nara.

L-Gante se cansó de las especulaciones y, en medio del escándalo que atraviesa Wanda Nara con Mauro Icardi, confesó cuándo empezó su relación con la conductora. Luego de que ella misma confirmara su noviazgo, el cantante decidió contar cómo se dio todo desde su punto de vista.

En una entrevista que brindó con Martín Cirio para su canal de streaming, L-Gante confesó que a Nara la conoce hace 2 años y de ahí empezó su relación, con algunas intermitencias hasta el día de hoy. Precisamente, reveló que tardó 10 citas en darle un beso, ya que siempre que se encontraban, Wanda estaba junto a Kennys Palacios y no encontraban momentos de soledad.

"Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me le intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos hacer percha (sic), pero después iba y no pasaba nada", empezó por contar. Luego detalló: "Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar".

En medio de esta situación, Elián Valenzuela reveló: "La acompaño para ver dónde me puedo quedar a dormir y, de repente, se hace la bol... y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso". Pese a que esta situación pasó hace dos años atrás, la relación no se formalizó hasta ahora, ya que pasaron varios meses sin hablarse.

Pampita rompió el silencio tras ver los chats de la China Suárez y Wanda Nara

Este lunes, Wanda Nara decidió filtrar sus chats íntimos con la China Suárez de la época en que mantenían un buen vínculo, por el año 2018, y en aquellas conversaciones, la ex Casi Ángeles le contaba sobre su mala relación con Pampita a quien criticaba luego de blanquear su relación con Benjamín Vicuña.

En los mismos, Suárez mencionaba que el actor chileno "era demasiado bueno" y que la separación de la modelo fue un “gran negocio”. Además, detalló que la exjurado del Bailando "la ahorcó" e "intentó matarla", entre otros fuertes dichos, donde se refirió a ella como "loca". En ese sentido, Yanina Latorre le consultó a Carolina Ardohaín su opinión sobre esta conversación que se volvió viral.

“Hola Yani, yo de todas maneras con Eugenia tengo re buena relación de comunicación, nos hablamos, nos acompañamos en la crianza de los chicos, son hermanos, se aman”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “Para nosotras es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón y somos adultas y responsables de los chicos. Reina la paz, la comunicación y reina el respeto mutuo siempre entre nosotras”.

Por último, concluyó: “No tenemos nada que decir, la verdad hemos construido una muy buena relación estos años y vale todo la pena por la felicidad de los chicos”.