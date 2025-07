Graciela Alfano reveló que tuvo cáncer dos veces.

Graciela Alfano se pronunció en una reciente entrevista sobre un drama de salud que la afectó y contó cómo atravesó ese momento. La exjurado de Bailando por un Sueño dio a conocer que tuvo cáncer en dos partes de su cuerpo y que debió pasar por el quirófano para salvar su vida.

La exvedette dialogó con Tatiana Schapiro en Infobae y allí relató las oportunidades en las que la gente le agradeció por haber expuesto su caso, ya que sus palabras les dieron fuerzas para seguir adelante a quienes pasaban por la misma enfermedad. "Tuve cáncer dos veces. Ahora estoy sana. Me sacaron un riñón, me sacaron la (glándula) tiroides. Pasé momentos realmente dificilísimos donde no tenía ganas de hablar ni compartir con nadie porque mi salud no me lo permitía: tenía que poner toda la energía en mí misma", comenzó Graciela Alfano.

"Y luego lo comuniqué desde un lugar complicado porque yo no espero: me adelanto, quiero que ya. Yo hablo mucho con la gente, soy un poco Keanu Reeves: voy a la calle, paseo al perro, me tomo un café parada en la vereda", continuó Graciela Alfano en alusión a su drama de salud vinculado al cáncer. Y siguió: "Y la respuesta más fuerte que me dieron es: 'Me ayudaste a no rendirme'. ¡Guau! '¿Yo?' dije. Uno no cree que eso puede pasar en alguien que no conocés. Siempre hay un gran beneficio detrás de grandes dramas".

La reacción de Graciela Alfano ante el diagnóstico de cáncer

Graciela Alfano reveló que se enteró que tenía cáncer cuando su amigo médico la llamó para revelarle los resultados de una ecografía. "Mi amigo médico me dijo: 'Vení a mi casa'. Ahí me cagué porque dije: 'Ay, la miércoles...'. Me habían hecho una ecografía. Y me dice: 'Tenés un tumor de nueve centímetros en el riñón'. Finalmente, cuando lo extirparon, eran 800 gramos, entre riñón y tumor. 'Y esto no es todo: tenés otro de tres centímetros en la tiroides'. Yo hice como una negación absoluta. Hice un chiste: 'Ah, tengo un ocupa', dije. Y es como soy yo: tiendo a hacer chistes, y luego voy bajando. Es un duelo porque, finalmente, te tienen que extirpar un riñón. Estás frente a la idea de la muerte, que es algo que trabajé mucho en ese momento. Me operé en menos de seis días, con lo cual, no tenía mucho tiempo para pensar en muchas cosas", relató la actriz.