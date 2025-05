Qué dijo Graciela Alfano sobre los rumores de romance con Javier Milei.

Graciela Alfano puso fin a los rumores de noviazgo con el presidente Javier Milei y anunció la verdad detrás de las confusas versiones que circulan en redes y portales. La fuerte sentencia de la actriz, quien no se privó de hablar de política argentina.

En el marco de las elecciones legislativas del pasado domingo 18 de mayo Graciela Alfano fue interceptada por una periodista de C5N, quien quiso saber a qué partido político votó la actriz. “Hace 55 años que no digo mi voto ni hago campaña. Voto con mi corazón y con lo que yo siento”, sentenció Alfano.

Segundos después, Graciela Alfano opinó sobre la actualidad política y sostuvo: “Estamos en un momento difícil para la Argentina. Hay gente que está sufriendo y hay gente que está muy bien, como en todo momento”. A continuación, instó a la población a acercarse a las urnas: “Creo que cada uno tiene que ir a votar realmente, no queriendo gustar al otro”. En ese momento, la periodista le consultó por los rumores de noviazgo con Javier Milei y Alfano dio una respuesta tajante: “Yo no conversé con él, no le mandé ningún mensaje, no me interesa como hombre. Terminemos esta historieta que no se a quién se le ocurrió”.

Fue la misma Graciela Alfano quien opinó sobre el presidente Javier Milei en una entrevista con Matías Martin en el programa Todo Pasa (Urbana Play): "A mí me interesaría hablar con él. Me interesa no desde la cama, o sí, qué sé yo... No sé cómo será en la cama, no tengo idea. Yo tengo que ver a un hombre y, como buena mujer, nos guiamos por lo que pasa física y personamente".

Salió a la luz un picante video de Graciela Alfano: "Nada más saludable"

Graciela Alfano volvió a robarse las miradas de todos al compartir un picante video en su cuenta de Instagram desde El Calafate. El mensaje de la exvedette ante la impactante secuencia que "calentó" las redes sociales.

De visita en El Calafate, la modelo disfrutó de los imponentes glaciares y compartió un video que se hizo viral a los pocos minutos en el que se muestra chupando una barra de hielo. "Nada más saludable que el agua de glaciar", escribió en el video que la muestra saboreando un pedazo de hielo.

Semanas atrás Graciela Alfano compartió otra foto picante en sus redes sociales posando semidesnuda en una cama. La foto no tardó en viralizarse en redes sociales y llegó hasta Moria Casán, quien fiel a su estilo ácido soltó la lengua karateca en una respuesta a la modelo.