Carmen Barbieri reavivó una vieja pelea con Graciela Alfano y la trató de irrespetuosa.

Carmen Barbieri vivió un tenso final en los últimos programas de Mañanísima, luego de la confirmación de su despido de Canal Trece. En uno de los episodios, la conductora protagonizó un fuerte enfrentamiento con Graciela Alfano, donde ambas intercambiaron duras acusaciones y revivieron conflictos del pasado. Más tarde, Carmen ofreció una entrevista en la que dio detalles sobre este encontronazo.

En conversación con TN, Carmen Barbieri se refirió al comportamiento de Graciela Alfano y la definió de la siguiente manera: "No es maleducada, porque tiene mucha inteligencia y una excelente educación. Es una irrespetuosa, esa es la palabra. Es rebelde, por eso se mantiene joven, tiene la actitud de una adolescente", comentó.

Además, Carmen explicó cómo comenzó la discusión durante el programa. "Yo no me enojé, pero en un móvil me ignoró, y ese era mi programa. Luego, me dijo 'estoy hablando con Majo Martino' y me dejó sin palabras", recordó sobre el altercado que ocurrió durante una de las entrevistas.

La conductora también recordó una conversación que tuvo con Graciela en la que la actriz comentó sobre su tratamiento rejuvenecedor. "Ella dijo que lo hacía para estar bien para el sexo, y cuando le mencioné que también era útil para el prolapso, me respondió: 'Vos tendrás prolapso'", relató entre risas.

Finalmente, Carmen insinuó que el origen de su enemistad podría estar relacionado con rumores sobre un supuesto romance entre ella y Matías Alé. "Es una irrespetuosa increíble, pero me gusta. Tal vez tiene algún problema conmigo. Ella siempre creyó que yo estuve con Matías Alé, pero no fue así, es como un hermano para mí", concluyó Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri expuso el mal momento que vivió en El Trece

Carmen Barbieri abrió su corazón y expresó la profunda tristeza que siente tras su abrupta desvinculación de El Trece. A pesar de los buenos resultados de Mañanísima, el canal decidió cancelar el programa de la conductora y reemplazarlo por otro noticiero, lo que la sorprendió profundamente.

En una entrevista para Radio Splendid, Carmen explicó cómo está atravesando este difícil momento: "No fue una renuncia, no di un portazo, no lloré, no me enojé... pero sí estoy triste", confesó. La conductora expresó su angustia al pensar que, después de cinco años y medio en el canal, de un día para otro se quedó sin trabajo.

Además, relató su dedicación al canal a lo largo de los años, donde muchas veces tuvo que cubrir diferentes roles sin esperar compensación económica. "Si faltaba la vestuarista, hacía de vestuarista. Si alguien necesitaba reemplazo, lo hacía. Me contrataron para dar lo mejor de mí, siempre traté de estar a la altura, y muchas veces ni siquiera cobraba, porque cuando te piden una mano, la das", comentó.

A pesar de la situación, Carmen reveló que lo que más la impactó fue la forma inesperada en que sucedió todo: "En diciembre decidí que iba a reducir mi carga laboral, porque no tenía tiempo ni para mis amigos ni para mí misma. Estaba tan sobrecargada de trabajo que no tenía tiempo ni para ir al médico o al gimnasio. Pensé que era momento de parar un poco, y de repente me dicen que me quedo sin nada", relató.

Sin embargo, Carmen también aclaró que, por suerte, no está "necesitada": "Gracias a Dios no tengo deudas, ni problemas para vivir. Estoy en una situación privilegiada en la Argentina, aunque no sé qué ocurrirá dentro de cuatro meses, ya que todo lo que tenía planeado para la temporada se vino abajo".