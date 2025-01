Sorpresa en el tango por lo que reveló Carmen Barbieri sobre Carlos Gardel “Hay que decirlo”

La conductora Carmen Barbieri contó que guarda con ella todo el tiempo un objeto muy preciado que compró Carlos Gardel en París.

La comediante Carmen Barbieri contó que tiene un verdadero tesoro en sus manos: un anillo que fue adquirido por Carlos Gardel para sus músicos y que fue rescatado del lugar donde falleció el mítico cantor de tango. Se trata de un obsequio que el compositor de “Volver” y “El día que me quieras” le había comprado a sus músicos. La conductora reveló lleva esa joya a todos lados y advirtió que prefiere que la maten antes de que se lo roben.

Carmen Barbieri es una figura destacada del ambiente artístico argentino, pero no sólo por su propia carrera, más que brillante, sino por pertenecer a una de las familias más tradicionales y emblemáticas de los escenarios. Su padre fue un reconocido comediante, y su abuelo formaba parte de la orquesta de Carlos Gardel. Guillermo Barbieri era uno de los guitarristas del cantor de tango.

Actualmente, Carmen conduce el ciclo Mañanísima todas las mañanas junto a los panelistas Pampito y Estefanía Berardi, a quienes les contó el detalle del anillo que perteneció a su abuelo. También explicó que falleció en el accidente de aviación que le costó la vida al "Morocho del abasto" y a todos sus músicos en Medellín. "La cosa es así. Gardel quería que todos sus músicos tuvieran algo en común", arrancó la ex vedette.

"Entonces, lo que hizo fue comprarles un anillo para cada uno. Pero no un anillo cualquiera, un buen anillo. Además, todo lo que se hacía en esa época era bueno, eso hay que decirlo. No eran cosas así nomás. Fíjense si era bueno que dura hasta el día de hoy. Obvio que está golpeado, pero acá lo tengo. Es una maravilla, esto, me encanta. Me entra porque lo mandé a achicar", agregó ante los panelistas.

Además, remarcó que es un “bien que pasa de familiar en familiar”. “De mi abuelo le pasó a mi padre, después a mí, y Fede ya me dijo que también quiere usarlo”, contó y reiteró ante las cámaras que es un objeto que tiene un significado muy importante. "En caso de que me vengan a robar, prefiero que me maten antes de que se lo lleven", cerró de forma contundente.

Carmen Barbieri mostró el anillo que Carlos Gardel le regaló a su abuelo.

Carmen Barbieri compartió datos impactantes sobre la muerte de Carlos Gardel

Cabe recordar que Carmen ya había contado detalles sobre esa reliquia en el programa Los 8 escalones del millón. “Hay una placa donde estaba el avión donde nombran a los guitarristas y a Carlos Gardel”, explicó en el show de Guido Kaczka y continuó con un recuerdo muy profundo: “Con este anillo que siempre uso reconocieron a mi abuelo”.

Mientras mostraba a cámara el dedo anular de su mano derecha, Carmen sumó: “Es un anillo muy varonil, se llama anillo bandera. Lo tenían todos. Se los compraron en Champs Elysees cuando vivían en París y cada uno le puso su nombre atrás”. Más tarde, la nieta de Guillermo Desiderio Barbieri, quien estuvo junto al Mudo durante más de quince años, dio otros datos impactantes del día de la muerte de Carlos Gardel.

El 24 de junio de 1935 fue una jornada que enlutó al mundo entero, cuando el avión que trasladaba a Gardel y a sus músicos chocó contra otro aeroplano en el momento del despegue. “Los cadáveres estaban muy quemados y se pudieron reconocer por los anillos. Eran muy amigos ellos y esto fue como una unión”, reconoció Carmen, mientras acariciaba el anillo como para profundizar el recuerdo.

“Qué historia la de Carlos Gardel. Y la de mi abuelo, porque diría mi abuela, o mi papá. ‘Nunca nombran a los guitarristas, que también murieron en el avión”, cerró para hacer justicia por la memoria de Don Guillermo.