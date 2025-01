Nadie lo esperaba: el insólito futuro de Carmen Barbieri tras ser echada de El Trece

Se conoció lo que haría Carmen Barbieri tras salir de El Trece.

Carmen Barbieri anunció recientemente que su ciclo Mañanísima se levantará de El Trece y, al respecto, Ángel de Brito hizo una revelación que nadie esperaba. El conductor de LAM dio a conocer la propuesta laboral que habría recibido la madre de Federico Bal, por parte de un famoso canal de noticias.

Laura Ubfal fue quien comunicó que en el canal del Grupo Clarín se busca un cambio en la grilla y poner un programa con tintes más políticos en el horario del ciclo de Barbieri. En ese contexto, De Brito se animó a contar lo que se enteró del futuro de la creadora de obras de revista como Fantástica, Vedettísima y Barbierísima.

"Carmen Barbieri recibió la propuesta de C5N para ser conductora de 14:00 a 16:00 en la previa de Jorge Rial", comentó el presentador de América TV en uno de sus posteos de X (ex Twitter). Si bien la artista hasta el momento no se pronunció sobre estos rumores de un nuevo programa suyo en el mencionado canal de noticias, las especulaciones la respecto no cesan.

La palabra de Carmen Barbieri sobre su salida de El Trece

La conductora fue interceptada por el móvil de Intrusos, donde habló sobre el tema y contó cómo atraviesa el hecho de haberse quedado sin trabajo. "Yo estoy muy bien, hace cincuenta años que trabajo de esto, gracias a Dios y entiendo cómo es", empezó por decir. Luego remató: "Lo que empieza termina y a veces termina abruptamente. A veces te las venir, a veces con tiempo y a veces no". Asimismo, aclaró cómo quedó su relación con el canal: "Yo no me enojé, no di portazos, como están diciendo. Al contrario, estoy muy contenta con el canal y con mis productores".

Equipo inicial de Mañanísima.

Sin embargo, más allá de su buena relación con el canal, dejó entrever que no estaba muy contenta con los modos. "Ahora hay que salir a buscar laburo porque yo había dejado todo porque no tenía tiempo para nada. La verdad que laburé mucho, mucho. Y cuando decido eso, se levanta el programa, pero está bien. Será para mejor, por supuesto para el canal y para mí capaz también, saldré a buscar laburo", reflexionó. Por último, opinó: "No me lo esperaba porque siento que hacemos un muy buen programa".

La angustia de Carmen Barbieri y el reclamo a Milei

La madre de Federico Bal reaccionó al aire a un testimonio de la actriz Marta González, quien aseguró que no llegaría a fin de mes si su hija no la ayudara económicamente. "Me pude jubilar con la mínima, de ama de casa. Tengo a mi hija y a mi yerno que me ayudan, si no, no podría. Los medicamentos que tengo que tomar los tengo que garpar. Y ayer me hice socia de PAMI también, porque no alcanza. A mí la jubilación, si no tuviera a mi hija y mi yerno, no me alcanza. No podría pagar las expensas del lugar donde vivo. ¿Qué, me tengo que mudar a los 80 años? Si a esto lo pagué con el laburo de toda al vida. No me parece justo", comentó la actriz en El Trece.

Carmen Barbieri reaccionó ante estas palabras en su programa, Mañanísima, y no pudo contener las lágrimas: "Una mujer que vive laburando, trabajó hace poco con Federico en una comedia. Es injusto que los argentinos estemos viviendo esto. Le hablo al presidente, cómo me gustaría hablar con él. No me importa si es al aire, en privado. A ver, que me explique. ¿Tiene corazón? ¿Él ve lo que está pasando? Me da mucha bronca".