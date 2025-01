Papelón en El Trece: el movilero de Carmen Barbieri se calentó y se fue del aire.

Un tenso momento tuvo lugar al aire en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por El Trece. Mientras estaban cubriendo uno de los temas principales del día, el movilero se enojó y decidió abandonar el vivo indignado por la situación que estaba pasando en el piso.

Resulta que Lucas Bertero, el notero del ciclo, estaba en vivo desde la Fiscalía donde supuestamente Mauro Icardi y Wanda Nara harían la mediación, pero cuando quiso informar en vivo, las panelistas Majo Martino y Estefi Berardi empezaron hablar por encima de él. En este marco, el periodista interrumpió bastante enojado: "Chicos, por favor no confundamos a la gente. Wanda no va a ir (a la fiscalía) porque ya está estipulado que no va".

Ante esto, Martino volvió a hablar por encima y dijo: "Ya lo dije. Va a declarar por Zoom a las doce del mediodía". Esto indignó al movilero quien se fue caminando tras lanzar "bueno, hablen ustedes" claramente indignado. Luego, siguió con tono sarcástico: "Hablen ustedes que están acá (en la fiscalía) y yo los escucho".

Para tratar de calmar la situación, el conductor, que está reemplazando a Barbieri, intervino: "Vamos a hacer una cosa Lucas, vamos a hacer ahora una pausa y nos contás a la vuelta". Pero Bertero siguió con su indignación e incluso se escuchó cómo peleaba con alguien de la producción que le hablaba por el auricular. "¡Sí, ya sé que estoy al aire! ¡Estoy escuchando!", contestó el movilero a quien le hablaba fuera del aire e inmediatamente cortaron la trasmisión para poder calmarlo.

La figura de El Trece que ahora está viviendo en la calle: "Sufrió una estafa"

Una figura de El Trece está pasando por un momento desesperante luego del reconocimiento que logró en el canal. El periodista Pampito reveló el drama de la mujer que sufrió una estafa y está en una situación crítica, pidiendo ayuda.

Todo empezó en el magazine Puro Show, cuando Pampito anunció que hablarían de un tema delicado para los televidentes de El Trece: “La vida de los participantes después de los realities. ¿Qué pasa con los personajes que vemos en la tele? Hoy nos vamos a meter de lleno en el drama que vive Natee, exparticipante de Cuestión de Peso, ya fue dada de alta. La está pasando muy mal. Ella está viviendo en la calle. Está en situación de estafa. Sufrió una estafa. Está pidiendo ayuda realmente”. En su paso por Cuestión de Peso Natee logró bajar más de 15 kilos y sorprendió al equipo del doctor Alberto Cormillot.

“Además, por otro lado, otra de las exparticipantes, Camilota. También, ella no la está pasando tan mal, pero sí está trabajando en un hotel como mucama. Necesita comprarse algo muy importante relacionado con su salud, y tuvo que ir a trabajar para juntar ese dinero y poder comprarse lo que necesita”, siguió contando el periodista antes de pasar a un informe donde un movilero fue hasta la plaza en la que duerme Natee. “Vive en una plaza y pide ayuda”, deslizó Pampito antes de escuchar el relato.

"Yo me acuesto acá a dormir… Me tengo que poner así porque no entro mucho, y encima tengo una lesión en este hombro. Vas a un lugar, te sentás, y te miran… como que me da hasta vergüenza pedir. No puedo entrar a un local y decir ‘me das un pedazo de pan’. Yo voy y trato de juntar plata, y después cuando tengo hambre me compro”, aseguró la joven que sufrió una estafa y está en una situación difícil.