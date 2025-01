Matías Alé confesó lo que pasó con Carmen Barbieri y Graciela Alfano: "Unos besos"

Matías Alé confesó la terrible verdad de la pelea de Carmen Barbieri y Graciela Alfano: "Unos besos"

Matías Alé reapareció en televisión desde Mar del Plata y habló del reciente enfrentamiento que tuvieron Carmen Barbieri y Graciela Alfano al aire de Mañanísima (El Trece), dando su opinión sobre el supuesto origen del conflicto entre exvedettes. "Son dos personas grandes", sentenció el mediático en un picante móvil.

En diálogo con Intrusos (América TV) desde La Feliz Alé habló con los periodistas que le consultaron por el reciente cruce de Graciela Alfano y Carmen Barbieri en el programa de la mamá de Fede Bal. Contundente, el mediático deslizó: "Es algo que tendrían que hablar ellas, me parece que son dos personas grandes".

Segundo después, el periodista Guido Záffora le preguntó a Matías si tuvo una relación sexoafectiva con Carmen Barbieri y si eso había sido motivo de conflicto entre las exvedettes: "Con Carmen nunca pasó nada, siempre fue un mito. Con Carmen nos dimos unos besos nada más. Yo estuve muy compañero de ella cuando no la pasó bien cuando se separó de Santiago Bal, nos hicimos mucha compañía. Nunca tuvimos ninguna intimación".

El cruce tenso entre Alfano y Barbieri se dio en Mañanísima cuando Carmen "La Leona" se sintió descalificada por Graciela al punto de soltar un enardecido comentario al aire: “Yo he pasado un momento genial, pero no ha sido este. No puede ser tan maleducada una persona que la saludo y no me contesta en mi programa, yo soy la conductora. No puede ser que no me conteste”.

Graciela Alfano rompió el silencio y contó lo que nadie se imaginaba sobre Matías Alé: "Chupa"

La exvedette Graciela Alfano rompió el silencio y en medio del escándalo por su reciente separación de su novio uruguayo ventiló el fetiche de Matías Alé con sus parejas. La reacción de Ángel de Brito ante la revelación de la mediática.

En un móvil con LAM (América TV) Graciela Alfano recordó cómo fue su primer encuentro con Matías Alé -en el marco de una entrevista- y remarcó: "Matías siempre fue impactante. Recuerdo el día que llegó como notero de Hielo y limón. Yo estaba en la pileta. Se tiró. Mientras yo estaba haciendo la nota, él me tocaba con el pie por abajo. Y yo decía '¿este pibe sabrá lo que está haciendo?'. Me franeleaba la pierna".

Picante, Ángel de Brito sostuvo: "Él tiene un tema con los pies. Es chupa pies". Sin negarlo, Alfano aclaró: "Sí, tiene un tema". "Le gusta, le gusta. A Matilda le chupaba los pies", agregó De Brito haciendo referencia al noviazgo que tuvo el actor con la analista de moda Matilda Blanco, quien opinó: "Tiene un fetiche con los pies". Vale remarcar que una de las primeras cosas que Matías Alé marcó sobre su actual novia en declaraciones a la prensa fue que tenía "lindos pies".