Posiciones en la F1 2025: Verstappen está segundo a siete puntos de Norris.

La Fórmula 1 volvió con todo en el Gran Premio de Australia, donde Max Verstappen y Lando Norris nos regalaron una definición tremenda en las vueltas finales de la carrera que finalmente ganó el piloto de McLaren. Ya desde el principio, el piloto neerlandés se había mostrado sólido en la largada al adelantar a Oscar Piastri y ponerse segundo, aunque ir en búsqueda del británico se le hizo más complejo desde el comienzo.

Uno de los problemas que tuvo Verstappen fue que el neumático intermedio de lluvia comenzó a perder rendimiento a medida que se secaba el asfalto, una dificultad con la que estuvieron casi todos los pilotos en pista. De hecho, esa fue la causa por la que Piastri recuperó el segundo lugar, aunque su error en las últimas vueltas le permitió al neerlandés volver a ponerse a la caza de Norris con su RB21.

De hecho, las últimas nueve vueltas fueron una lucha increíble entre los dos pilotos, aunque el de McLaren mantuvo el liderato y se quedó con la victoria por menos de un segundo de diferencia. Justamente sobre esta derrota habló Helmut Marko, quien afirmó que el principal problema que tuvo el tetracampeón del mundo fue el rápido desgaste que tuvieron los neumáticos en comparación con el MCL39.

En diálogo con Viaplay, el asesor de Red Bull reveló que tendrán que trabajar para mejorar el problema de la degradación, pero también señaló que, incluso si eso no sucedía, iba a ser difícil rebasar al McLaren con solo una trazada seca. “Podemos igualarlos durante seis u ocho vueltas, pero luego nuestra degradación de neumáticos llega antes, y ese es el principal problema en el que tenemos que trabajar, pero con las condiciones y el cambio de coche de seguridad y demás, Max estaba ahí”, dijo el austriaco.

Por fuera de eso, advirtió que, en líneas generales, no fue un mal resultado para Verstappen, que se mantiene a siete puntos de Norris en el campeonato y todavía tiene mucho camino por delante para buscar su quinta corona en la máxima categoría. “Solo había una trazada seca y no era posible adelantar, así que lo que intentó es llevar a Lando a cometer un error. No lo consiguió, pero creo que es un resultado muy bueno para nosotros y que será una temporada dura”, acotó.

La FIA regulará el mini DRS de McLaren

A pesar de los cambios en la normativa técnica, McLaren encontró la manera de aprovecharse y encontrar una flexibilidad en los alerones traseros que le permitió tener un mini DRS que hizo la diferencia este domingo. La apertura entre los alerones le jugó a favor a Lando Norris, que sufrió menos desgaste en parte porque la resistencia era menor a la que debía tener normalmente.

McLaren tendrá que modificar sus alerones traseros para China.

Sin embargo, este suceso fue notado por los comisarios de la FIA, que este lunes anunció cambios en la normativa para las fechas posteriores, de manera que la ranura deberá ser de 0,5 milímetros en lugar de los 2 mm permitidos en Melbourne. No obstante, para el Gran Premio de China, el margen será de 0,25 mm cuando se aplique una carga de 75 kg sobre el alerón trasero.