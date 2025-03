El récord de Michael Schumacher que podría alcanzar Max Verstappen en la F1

Verstappen tiene tres títulos menos que Schumacher.

Michael Schumacher sin dudas es uno de los pilotos más importantes en la historia de la Fórmula 1, en especial porque fue el primero en superar la barrera de los cinco títulos que había erigido Juan Manuel Fangio con su última conquista de 1957. De hecho, el alemán es el máximo campeón con un total de siete campeonatos del mundo, cifra en la que fue igualado por Lewis Hamilton en 2020.

Tras ganar por primera vez con McLaren en 2008, Hamilton ganó sus otros seis títulos con Mercedes, los últimos cuatro de manera ininterrumpida entre 2017 y 2020, pero Max Verstappen terminó con su dominio en 2021. Desde entonces, el neerlandés ha ganado todos los campeonatos de F1 disputados y este año tiene la oportunidad de levantar su quinto título y convertirse en el primer piloto de Red Bull en ganar cinco coronas.

Ahora bien, esa no es la única marca que podría lograr el tetracampeón del mundo, puesto que también podría alcanzar a Schumacher, quien hasta el momento es el único piloto de la historia de la máxima categoría en ganar cinco títulos consecutivos. El “Káiser” había levantado sus primeros campeonatos con Benetton en 1994 y 1995, pero tuvo que esperar al nuevo milenio para ganar con Ferrari, escudería con la que dominó la F1 entre 2000 y 2004.

Esa era recién se terminó en 2005 con la consagración de Fernando Alonso con Renault, pero inmortalizó al alemán por esos cinco años de dominio con el equipo de Maranello. Ahora Verstappen tiene la chance de hacer lo mismo con Red Bull, aunque claro que tendrá que superar el desafío que podría suponer McLaren con Lando Norris, sin olvidar que Ferrari tendrá una de las duplas más poderosas del 2025 con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El histórico de la F1 que le dio su voto de confianza a Verstappen

Debido al rendimiento del RB21 en las pruebas de pretemporada realizadas en el Circuito Internacional de Baréin, hay muchas dudas en cuanto a que Max Verstappen pueda defender el campeonato nuevamente en la Fórmula 1. Sin embargo, Bernie Ecclestone, expresidente de la máxima categoría, considera que el neerlandés es el principal candidato a ganar el campeonato, en especial si el coche lo acompaña.

Verstappen ganó nueve Grandes Premios en 2024.

“Estoy contento en muchos sentidos de que esté abierto de la forma en que lo está, y es bueno. Sigo pensando que Max ganará. No hay ninguna razón para que no lo haga. Si tiene el equipo, obviamente no habría discusión sobre él. Sería definitivo. Si el coche está a la altura, hará el trabajo”, dijo Ecclestone sobre el venidero campeonato de F1 en una reciente entrevista con Reuters.