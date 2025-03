Con la presencia de Fangio: la Fórmula 1 reveló quiénes son los 20 mejores pilotos de la historia

Fangio fue el segundo campeón de la F1.

La Fórmula 1 se disputó por primera vez en 1950, año en que Juan Manuel Fangio terminó segundo detrás de Giuseppe Farina, por lo que tuvo que esperar al 1951 para obtener el primero de sus cinco campeonatos del mundo. De hecho, la marca del argentino fue inalcanzable hasta la llegada de Michael Schumacher, el primero en llegar a los siete títulos en la máxima categoría, algo que pudo emular Lewis Hamilton en 2020.

De ahí que estos tres pilotos sean considerados como los mejores en la historia de la F1, algo que reconoció la misma competencia en un listado publicado en su sitio web, en el que se nombran a los veinte más importantes. Sin duda, un piloto que no puede faltar en una lista de esta talla es Ayrton Senna, quien conquistó tres campeonatos en su corta carrera, que se cortó de manera abrupta con su trágico fallecimiento tras el accidente en el GP de San Marino 1994.

Otro grande de su época fue Alain Prost, que ganó cuatro campeonatos del mundo en 13 temporadas en la máxima categoría, entre las que tuvo una fuerte rivalidad con Senna en 1991. Al igual que el francés, también hay otros tetracampeones que se encuentran en la lista, tales como Sebastian Vettel y Max Verstappen, ambos con Red Bull, aunque con la particularidad de que el neerlandés sigue en la competencia.

El listado continúa con los tricampeones, entre los que se encuentran Niki Lauda, Jackie Stewart y Jack Brabham, seguidos de los bicampeones Graham Hill, Jim Clark, Alberto Ascari y Fernando Alonso, el piloto de mayor edad en actividad con 43 años. También están aquellos que solamente levantaron una vez el título de la F1, pero que tuvieron un peso tremendo, como sucedió Kimi Räikkönen, Nigel Mansell, John Surtees y Mario Andretti.

Pero los campeonatos no lo son todo en la Fórmula 1, que también vio pasar grandes pilotos que no tuvieron la dicha de celebrar un título. Uno de ellos es Gilles Villeneuve, quien fue subcampeón en 1979 con Ferrari y falleció en 1982 tras un accidente en la clasificación del GP de Bélgica. El otro es Stirling Moss, considerado como el mejor piloto de la F1 que no llegó a ser campeón del mundo tras perder cuatro campeonatos, tres con Fangio y uno con su compatriota Mike Hawthorn.

Verstappen es el campeón número 34 de la F1.

¿Cuándo arranca la temporada de F1?

Finalizada la pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, ahora los equipos se preparan para el comienzo del campeonato en el Gran Premio de Australia, que tendrá como sede al Circuito de Albert Park. Allí, la acción comenzará el viernes 14 con las primeras prácticas libres, mientras que el sábado tendremos la clasificación y la primera carrera del año se correrá el domingo 16.