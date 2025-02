Alonso tendrá este año su tercera temporada con Aston Martin.

Fernando Alonso es uno de los pilotos más queridos por el público internacional en la Fórmula 1, en parte porque fue el encargado de terminar con el dominio de Michael Schumacher y Ferreri en 2005, no porque no quieran al alemán, sino por la épica de destronar a un campeón. Por si fuera poco, el español había sido descubierto por Flavio Briatore, el mismo que fichó al “Káiser” para Benetton tras su debut en Jordan y el italiano no le erró en absoluto en ninguno de los dos casos.

El piloto español se consagró en dos oportunidades con Renault (2005 y 2006) y estuvo al borde de conquistar su tercera corona en varias oportunidades, pero ya muchas se le escaparon desde entonces. Lo curioso es que la F1 ha evolucionado mucho desde su debut en 2001 con Minardi y solamente quedan dos de sus antiguos rivales directos en la máxima categoría: Lewis Hamilton y Nico Hülkenberg.

De hecho, ellos tres y Carlos Sainz son los únicos que rompieron la ventana de los 30 años de edad, por lo que muchos de los actuales pilotos de la F1 son muy jóvenes, incluso con siete que no habían nacido cuando el asturiano tuvo su debut. La temporada 2001 comenzó el 2 de marzo con las prácticas libres del GP de Australia y apenas un mes después, concretamente el 6 de abril, nació Oscar Piastri, reciente campeón del mundo en Constructores con McLaren.

Al australiano le siguieron Liam Lawson en 2002, Jack Doohan en 2003 e Isack Hadjar y Gabriel Bortoleto en 2004, aunque hay dos casos aún más increíbles. El primero es el de Oliver Bearman, nacido el 8 de mayo del 2005, año de la primera conquista de Alonso, quien ese mismo día terminó segundo en el GP de España. El otro es Andrea Kimi Antonelli, que nació el 25 de agosto del 2006, con el español ya campeón del mundo y en camino a su segunda consagración en la máxima categoría.

Hasta cuándo seguirá Alonso en la F1

Fernando Alonso tuvo su primer retiro de la Fórmula 1 en 2018, cuando los malos resultados de McLaren con Honda lo forzaron a retirarse para ganar el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2018/19 con Toyota, sin mencionar sus dos victorias en las 24 Horas de Le Mans. Sin embargo, la conversión de Renault en Alpine lo motivó a volver a la máxima categoría en 2021 y en 2023 dio el paso a Aston Martin con una brillante temporada.

El año pasado, Alonso firmó su renovación con la escudería británica, que ahora cuenta con Adrian Newey para el diseño del monoplaza y con una nueva fábrica. Allí se estableció que el español seguirá al menos hasta 2026, de manera que podrá ser testigo del funcionamiento de los nuevos coches de la F1, que deberán cumplir con un nuevo reglamento técnico y tecnologías que harán su debut el próximo año.