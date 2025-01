Alex Albon recibió la peor noticia tras la llegada de Carlos Sainz a Williams

Sainz viene de terminar quinto en el campeonato.

Alex Albon no ha tenido una carrera fácil en la Fórmula 1, puesto que tuvo un rápido ascenso a Red Bull como reemplazante de Pierre Gasly luego de tan solo 12 Grandes Premios con Toro Rosso en 2019. Si bien estuvo un año y medio como compañero de Max Verstappen, vio cómo el francés lo superó en 2019 y consiguió su primera victoria en la máxima categoría en el GP de Italia 2020, en el que el tailandés terminó fuera de la zona de puntos.

Sin dudas, Christian Horner, director de Red Bull, no pudo sostener los pobres resultados del piloto tailandés, que perdió su asiento para 2021 con la llegada de Sergio “Checo” Pérez y tuvo que competir en el DTM de Alemania, donde fue rival del español Daniel Juncadella. Justamente este piloto, que ahora es oficial de Corvette en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, vaticinó que Albon no la pasará bien en Williams con el arribo de Carlos Sainz.

En diálogo con el podcast Duralavita, Juncadella recordó el desagrado que le causó el tailandés en aquella temporada de DTM, en la que finalizó sexto, cuatro posiciones detrás del subcampeón Liam Lawson, quien este año correrá en Red Bull al lado de Verstappen. “Coincidí con él el año que corrió el DTM, que fue un año muy malo para él porque Liam Lawson lo destrozó. De hecho, se veía que no tenía ni ganas de estar ahí. Su cabeza estaba 100% en Fórmula 1”, afirmó el español.

Para el piloto de simulador de Aston Martin, Albon no podrá soportar la presión de tener a Sainz como compañero y cree que este 2025 será decisivo para el futuro del asiático en la máxima categoría. “No me gusta palabra sobrevalorado, pero siempre lo he considerado así internamente en mi cabeza. Tengo ganas de ver lo que pasa este año con Sainz al lado, un piloto que lo va a sacar un poco de sus casillas y que viene con un bagaje detrás bestial. Este año lo dirá todo”, cerró Juncadella.

Albon despreció a Colapinto por la llegada de Sainz

Debido a que Williams ya tenía acordado el fichaje de Carlos Sainz, Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 sabiendo que no iba a tener futuro en el equipo de Grove y que debería buscarse un asiento en otra escudería si quería competir en 2025. De ahí que el argentino se haya sumado a Alpine como piloto de reserva, donde tiene más chances de volver a la máxima categoría en el corto plazo.

Parte de esto es también porque Alex Albon había sido renovado en Williams, donde ahora celebra la llegada de Sainz para medirse como no pudo con el argentino. “Para mí es genial tener a alguien con quien pueda compararme directamente. Siento que eso siempre ha sido un poco una carga para mí, porque creo que nadie sabe realmente dónde estoy. Tengo la confianza en mí mismo de que soy bastante bueno”, afirmó el tailandés en declaraciones rescatadas por Motorsport.