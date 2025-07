La oposición en Diputados se unió contra los discursos de odio del mileismo

Distintos sectores de la oposición en la Cámara de Diputados mostraron unidad ante la violencia política del gobierno de Javier Milei. La comisión de Mujeres y Diversidad dictaminó dos proyectos de repudio, uno contra los insultos de José Luís Espert a Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Kirchner, y otro sobre el ataque homoodiante a Esteban Paulón en el programa La Misa del streaming oficialista Carajo.

La comisión trató dos proyectos de repudio a los dichos de Espert, diputado de La Libertad Avanza (LLA), contra la hija de la ex mandataria, firmados por Cecilia Carignano (Unión por la Patria) y otro por Mónica Frade (Coalición Cívica).

En cuanto al rechazo a la agresión a Paulón por parte del programa conducido por Daniel Parisini, twitero conocido como Gordo Dan, se presentaron tres proyectos firmados por Carignano, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Cecilia Moreau (Unión por la Patria).

Además, en la comisión que preside Mónica Macha (Unión por la Patria), hubo exposiciones en las que se condenó el encarcelamiento de Cristina Kirchner por la causa Vialidad y de las militantes Alesia Abigair y Eva Milei por el escrache a la casa de Espert.

"Con la familia, no. Pongamonos de acuerdo que ese tiene que ser un límite: los hijos, diputados libertarios. Nosotros elegimos este juego, lo entendemos y nos bancamos lo que sea. Con los hijos de Cristina Kirchner ni de ninguno de nosotros no se metan. Y después, no se asombren si la violencia llega a la puerta de sus casas", sostuvo Carignano, en referencia al proyecto de repudio al ataque a Florencia Kirchner. Durante la Cumbre de Comunicación Política en la UCA, Espert dijo que era "la hija de una gran puta"

Paulón, por su parte, sostuvo que "esto está orquestado", porque "no es uno cada diez" la que lo insultó. "De pronto es una persona de carne y hueso, con nombre y apellido, Pablo Pazos, conductor del programa La Misa, que me dice 'pedófilo', 'comunista', 'cara de pelotudo', 'operador', 'sida para vos'", enumeró.

Y agregó: "No soy lo más relevante de este debate. Yo tengo una banca de diputados, fueros y el respeto de mis pares a quienes agradezco, pero yo pienso qué pasa con todas las personas del colectivo LGBTIQ+ que no tienen las posibilidades que yo tengo".

Esteban Paulón (Encuentro Federal)

Por su parte, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, que fue uno de los oradores invitados, repudió el encarcelamiento de la ex mandataria. "El caso de Cristina Kirchner es un caso de Lawfare. No tiene mayores novedades ni creatividad. Responde la sentencia del Tribunal Oral y Casación responde al modelo del caso sobornos contra (Rafael) Correa de Ecuador", sintetizó.

Entre los oradores, estuvo Eva Teresa Pietragalo, madre de Abigair. "Me allanaron, me esposaron por ser madre de una militante peronista", relató en la comisión, que apenas al inicio tuvo la presencia de algunos miembros que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Luego, el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores Christian Castillo puso a disposición la comisión de Libertad de Expresión, de la que es vicepresidente, aunque lamentó que no se puede convocar porque su titular, María Emila Orozco de LLA "le puso un candado y tiró la llave". Por su parte, Sergio Palazzo (Unión por la Patria) propuso que los proyectos de repudio se incluyan "en la próxima agenda". Fuentes al tanto de lo conversado en la comisión comentaron a El Destape que la intención es incluirlos en el temario de la próxima sesión. "La idea es jerarquizarlos", acotaron.

La lista de invitados también incluyó a la directora de Futurock, Julia Mengolini; la periodista Nancy Pazos; la abogada y profesora en derecho Marisa Herrera; la integrante del comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará Leila Linhares Barsted; la cofundadora de Asociación de Abogadas Feministas de Argentina (ABOFEM), Melisa García; el presidente de la Fundación Igualdad, Pedro Paradiso Sottile; la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid; la integrante de la Federación Nacional de Ciegos y militante de Patria Diversa, Guadalupe Bargiela; la fundadora de Casa Trans, Marcela Romero y la socióloga e integrante del Ni una Menos, Luci Cavallero.