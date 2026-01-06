En los últimos días, la reconocida empresa Nestlé debió retirar del mercado algunos lotes de leches de fórmula para bebés tras ser advertidos por ANMAT por una posible presencia de la toxina cereulida. Después de tomar esta decisión, la firma lanzó un comunicado para explicar lo acontecido.

El retiro de lotes del mercado argentino alcanza a productos específicos de las fórmulas infantiles NAN 1 Optipro con HMO, en sus presentaciones de 400 y 800 gramos; y ALFAMINO, en su envase de 400 gramos. Qué dijo la empresa en el comunicado que difundió por sus redes oficiales.

El comunicado de Nestlé tras el retiro de lotes de leche de fórmula

Por la posible presencia de la toxina cereulida en algunas de las leches de fórmula elaboradas por la empresa, Nestlé emitió un comunicado para brindar explicaciones sobre lo ocurrido. Según aclaró la firma, hasta el momento no existen reportes confirmados de enfermedades asociadas al consumo de los productos involucrados.

De acuerdo a lo dicho, la medida se tomó de manera preventiva por la seguridad de los consumidores ante la posible presencia de cereulida, una toxina que puede ser producida por la bacteria Bacillus cereus. El componente bajo cuestión provendría de un proveedor externo.

Desde Nestlé aseguraron que el retiro responde a los estrictos protocolos de calidad y seguridad que rigen para este tipo de productos, especialmente los que son destinados a bebés.

Una alerta para los consumidores

En el mismo comunicado, Nestlé recomendó que quienes hayan adquirido productos de los lotes afectados no los utilicen para alimentar a sus hijos. De tener alguno, la empresa solicitó que se conserven los envases y se comuniquen con el servicio de atención al consumidor al 0800-999-8100 (opción 3) o por correo electrónico a servicios.alconsumidor@ar.nestle.com, para coordinar su retiro.

Nestlé también intentó llevar tranquilidad a las madres y a los padres que les dan estos productos a sus hijos, al asegurar que tanto los lotes no incluidos en este retiro como el resto de las fórmulas infantiles de la marca son seguras para el consumo: “Entendemos que esta situación puede generar preocupación".

"Estamos comprometidos a brindar información clara, transparente y acompañamiento durante todo el proceso”, señalaron desde la empresa y ofrecieron disculpas a sus clientes por los inconvenientes que esta medida pueda llegar a ocasionar en las familias: “Nuestras más sinceras disculpas para padres y cuidadores por cualquier preocupación que esta acción pueda generar”.