Mientras los operativos de asistencia intentan hacerle frente a las inundaciones en Corrientes, que ya registra más de 650 evacuados, graves daños materiales y campos anegados, la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés enfrenta duras críticas por la falta de respuestas efectivas. En medio de la desidia por parte de la gestión provincial, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo presentó su primer proyecto para declarar el estado de Emergencia Hídrica en todo el distrito.

La falta de planificación y de mantenimiento convirtió un fenómeno meteorológico previsible en una de las crisis climáticas más severas de los últimos tiempos para la región. Ciudadanos de San Luis del Palmar y otras localidades apuntan contra la falta de obras y responsabilizaron a la gestión provincial encabezada por Gustavo Valdés, que hace algunas semanas heredó su hermano.

El intendente de San Luis del Palmar, Néstor Buján, declaró a los medios que el riachuelo está bajando: "Estábamos superando los cinco metros y ahora estamos en cuatro metros y medio aproximadamente". Sin embargo, hay alerta en los 13 centros de asistencia a las familias afectadas por el pronóstico climático, que prevé que las precipitaciones regresen este jueves y que continúen hasta el sábado.

De esta manera, la iniciativa de la artista-diputada insta a la declaración de Emergencia Hídrica, entendiéndola como "una medida necesaria y oportuna, que permitiría agilizar mecanismos administrativos y presupuestarios, reforzar la asistencia a las poblaciones damnificadas y acompañar a las autoridades provinciales y municipales en las tareas de contención, recuperación y reconstrucción".

El pedido de Gallardo va a contramano de lo que impulsa el oficialismo: durante el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei, los legisladores de LLA se abstuvieron de votar la emergencia por los incendios forestales en Córdoba, argumentando en aquel entonces que no se debían comprometer partidas presupuestarias sin un análisis fiscal previo.

Más drástico aún fue el accionar del Ejecutivo Nacional frente a las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales: a pesar de que el Congreso había sancionado una ley de emergencia, el presidente Milei decidió vetarla en su totalidad (mediante el Decreto 424/2025), bajo la premisa de que el Estado ya había enviado asistencia técnica y que las provincias deben gestionar sus propios recursos sin depender de fondos extraordinarios del Tesoro.

Emergencia hídrica en Corrientes: de qué trata el proyecto de Virginia Gallardo

El proyecto de Gallardo, que llega al Congreso tras haber sido electa en los comicios del 26 de octubre, el primero tras jurar como diputada nacional el 10 de diciembre, señala que "vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional declare el Estado de Emergencia Hídrica en las zonas afectadas de la Provincia de Corrientes, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en el último período".

El documento, que cuenta con la firma de otro libertario correntino, Lisandro Almirón, remarca que las precipitaciones "alcanzaron niveles extraordinarios con acumulados cercanos a los quinientos milímetros en el transcurso de una semana, superando ampliamente los promedios históricos".

Según el relevamiento oficial difundido por el Ministerio de Producción provincial, los registros pluviométricos entre el 1° y el 31 de diciembre pasado reflejaron que la zona norte y centro de la provincia fue la más castigada, con hasta 570 milímetros, más del triple del promedio para la época.

La localidad de San Miguel encabezó el triste récord con 570,1 milímetros caídos en apenas un mes. El acumulado anual llegó a 2878,7 mm. En tanto, la capital provincial registró 563 mm en ese periodo, mientras que en la zona productiva de Gobernador Virasoro las lluvias alcanzaron los 547,2 mm. Otras localidades como Ituzaingó (491 mm) y Saladas (244 mm) también sufrieron el embate del clima.

Si bien la iniciativa de los diputados remarca el trabajo de la Agencia Federal de Emergencia y la Gendarmería Nacional, también advierte que estas labores "evidencian la necesidad de contar con herramientas extraordinarias que permitan sostener y ampliar la respuesta frente a la emergencia".