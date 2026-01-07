Temor por el avance de la Gripe H3N2: especialistas recomiendan volver a usar barbijos

Temor por el avance de la Gripe H3N2: recomiendan volver a usar barbijos

La circulación de la gripe H3N2 avanza en Argentina y aumentan los casos que encienden las alertas sanitarias ante un nuevo brote. Ante esto, especialistas recomiendan a retomar hábitos de cuidado como el uso del barbijo, utilizado en la pandemia de COVID-19. Asimismo, llamaron a completar esquemas de vacunación.

En este marco, el infectólogo Hugo Pizzi advirtió que “usar el barbijo en lugares cerrados donde el aire está viciado” es una medida criteriosa para reducir el riesgo de contagio. Según explicó, los síntomas más frecuentes de esta variante son dolor de cabeza intenso y gran cansancio, lo que obliga a extremar cuidados y consultar al médico ante la aparición de cuadros gripales. Pizzi recordó que la gripe H3N2 ya generó complicaciones en países como Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, donde incluso hubo hospitales con camas en los pasillos por la alta demanda.

Qué es la gripe H3N2 y cómo se transmite

La gripe es una infección respiratoria aguda causada por el virus influenza, que se transmite principalmente por gotas respiratorias al hablar, toser o estornudar. Existen varios subtipos, entre ellos el H3N2, que pertenece a la influenza A y suele provocar brotes estacionales de rápida propagación. Aunque la mayoría de los casos se resuelven con reposo e hidratación, puede derivar en complicaciones graves en personas mayores, niños pequeños y quienes tienen enfermedades crónicas.

En las últimas semanas, el Ministerio de Salud informó que el Instituto Malbrán detectó 18 casos de gripe A (H3N2), entre el 18 de diciembre y el 4 de enero. Lo preocupante es que 9 de ellos corresponden al subclado K, una variante que los especialistas consideran más riesgosa por su “alta transmisibilidad”. El hallazgo refuerza la hipótesis de circulación comunitaria temprana.

En este marco, otro dato que genera inquietud es que la mayoría de los pacientes no había viajado al exterior, lo que sugiere que el virus ya circula en la comunidad local. Este comportamiento anticipa la temporada habitual de gripe y obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica: de los 18 casos estudiados, 14 personas no habían sido vacunadas. Con respecto a la distribución por género, “el 61% de los casos de secuenciación de influenza son hombres, y del subclado K, 6 son hombres y 3 mujeres”, detalló el documento.

Síntomas frecuentes de la gripe H3N2

Los síntomas de la gripe H3N2 son similares a los de otras variantes, aunque especialistas destacan:

- Dolor de cabeza intenso

- Cansancio marcado

- Fiebre alta

- Dolor muscular y articular

- Tos seca y dolor de garganta

En casos leves, reposo e hidratación suelen ser suficientes, pero el Ministerio de Salud recomienda consulta médica temprana para descartar complicaciones y evitar la automedicación.

Recomendaciones del Ministerio de Salud

Las autoridades sanitarias insisten en reforzar medidas preventivas:

- Vacunación antigripal anual, especialmente en grupos de riesgo (niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas).

- Uso de barbijo en espacios cerrados y con poca ventilación, como transporte público, oficinas y centros de salud.

- Lavado frecuente de manos y uso de alcohol en gel.

- Ventilación de ambientes y evitar la exposición prolongada en lugares concurridos.

- Consulta médica inmediata ante síntomas gripales para recibir diagnóstico y tratamiento adecuado.