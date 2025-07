Descuentos imperdibles en Steam: la plataforma de videojuegos lanzó el Festival de la Automatización

Los amantes de los videojuegos de gestión y construcción están de festejo. Desde el 15 hasta el 21 de julio, la popular plataforma de videojuegos Steam celebra su "Festival de Automatización". Este evento, dedicado a los simuladores de construcción de fábricas y a los títulos que ponen a prueba la capacidad de los jugadores para optimizar procesos, ofrece una amplia gama de descuentos y la oportunidad de descubrir joyas del género.

Con 259 juegos en oferta, la mayoría lanzados en la última década, el festival se ha convertido en un punto de encuentro para viejos conocidos y nuevas propuestas. Además de las rebajas en los títulos, los usuarios pueden encontrar artículos gratuitos como pegatinas animadas y avatares en la Tienda de Puntos de Steam.

Los títulos más destacados del Festival de la Automatización de Steam

Infinifactory : considerado un pionero del género, este clásico de Zachtronics (2015) ofrece un 50% de descuento . Otros títulos aclamados del mismo estudio como Opus Magnum, SpaceChem y Shenzhen I/O también se suman a las ofertas.

Satisfactory : una evolución del género con un mundo abierto alienígena y elementos de combate, este juego de 2024 cuenta con un impresionante 96% de reseñas positivas de más de 237.000 usuarios y un 30% de descuento .

Factorio : lanzado en 2020, este simulador de fabricación en 2D con un mundo infinito, aunque mantiene su precio original por decisión de sus desarrolladores, sigue siendo un favorito indiscutible con millones de copias vendidas y un 96% de aprobación de 217.000 jugadores.

Kaizen: A Factory Story : la nueva propuesta de Coincidence (el nuevo nombre de Zachtronics) promete ser el próximo gran éxito en el ámbito de la automatización.

Word Factori: para quienes buscan algo diferente, este rompecabezas innovador propone la creación de palabras a través de recetas para el alfabeto.

Otros títulos con atractivos descuentos incluyen Shapez 2 (40% de descuento), Autonauts (50%), Automation – The Car Company Tycoon Game (25%), Captain of Industry (30%), Workers & Resources: Soviet Republic (50%), RAILGRADE (67%), Techtonica (50%), Oddsparks: An Automation Adventure y Final Factory, entre otros.

Este Festival de Automatización es una excelente oportunidad para sumergirse en mundos donde la lógica, la eficiencia y la creatividad son clave para construir imperios industriales desde cero. No dejes pasar la chance de explorar estos fascinantes desafíos digitales antes del 21 de julio.

Cómo comprar juegos en Steam

Comprar juegos en Steam es realmente sencillo y acá te contamos cómo hacerlo en solo 6 pasos.