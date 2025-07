Sorpresa por las mejores cinco series del último lustro, según la Inteligencia artificial

En los últimos cinco años, las plataformas de streaming como HBO, Netflix, Disney+ y Apple TV+ revolucionaron el mundo de las series con producciones de altísimo nivel. Estas ficciones no solo atraparon a millones de espectadores, sino que también ganaron reconocimiento en los premios más prestigiosos del ámbito audiovisual.

Para conocer cuáles fueron las series más destacadas entre 2020 y 2025, una inteligencia artificial analizó miles de reseñas profesionales, tendencias culturales y datos de premios internacionales, y armó un ranking con las cinco mejores producciones de esta etapa.

El top 5 de series de los últimos cinco años, según la IA

1. Succession (HBO): Esta serie, que cerró su historia con temporadas en 2021 y 2023, se consolidó como una de las mejores de todos los tiempos. La IA destacó su "sátira brutal del poder corporativo, actuaciones memorables y un guion quirúrgico" que hicieron de su final un ejemplo digno de estudio. Creada por Jesse Armstrong, Succession arrasó en los premios Emmy y es una joya de la era dorada de HBO.

2. The Bear (FX / Hulu): Más allá de ser una serie sobre cocina, fue definida como "una experiencia sensorial, emocional y frenética". La segunda temporada fue resaltada como un modelo de escritura y dirección televisiva. Ganadora del Emmy a Mejor Serie de Comedia en 2024, combinó ansiedad, ternura y arte culinario para conquistar a la crítica y al público.

3. The Last of Us (HBO): Adaptación de un videojuego que superó prejuicios, esta producción fue elogiada por ser "técnicamente impecable" y por conmover mediante el vínculo humano en un mundo apocalíptico. Con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas, se transformó en uno de los grandes eventos televisivos de 2023.

The Bear se consagró como Mejor Serie de Comedia en 2024 de los premios Emmy.

4. Better Call Saul (AMC): Las temporadas finales de esta serie fueron consideradas entre lo mejor de la televisión moderna. La IA resaltó que "la transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman fue tratada con una profundidad emocional y una elegancia narrativa asombrosas". A pesar de ser subestimada en premios, su desenlace fue tan impactante como el de Breaking Bad.

5. Andor (Disney+): Esta serie demostró que el universo Star Wars puede ofrecer algo más allá de la acción y la nostalgia, presentando un thriller político adulto con diálogos densos y ritmo pausado. Su construcción de mundo impecable y estilo sobrio la alejaron del producto mainstream, ganando un lugar especial entre los fanáticos más exigentes.

Menciones honoríficas a otras series destacadas, según la Inteligencia artificial

Además del top 5, la inteligencia artificial destacó otras producciones que dejaron su marca en la narrativa contemporánea, aunque no ingresaron al ranking principal. Entre ellas se encuentran Severance (Apple TV+), Beef (Netflix), The Rehearsal (HBO), Station Eleven (HBO Max) y Barry (HBO). "Cada una propuso algo diferente y dejó su huella", señaló la IA.