Tiene 10 capítulos, es una de las series del momento y mencionan a Messi

La inesperada "aparición" de Messi en la serie MobLand (Tierra de mafias).

MobLand (Tierra de mafias) llega como una fresca pero intensa mirada al mundo de la mafia británica, con la impronta inconfundible de Guy Ritchie en la dirección y el talento del novelista y guionista Ronan Bennett en el guion. La serie de Paramount+ tiene 10 episodios se convirtió en una de las producciones del momento y en el octavo episodio hay una especial aparición de Lionel Messi en un diálogo de los protagonistas.

Aunque no es una propuesta innovadora, la serie de Paramount se destaca por un enfoque más serio y sólido que otras producciones similares. La historia gira en torno al conflicto entre dos poderosas familias criminales de Londres: los Harrigan y los Stephenson. Todo comienza cuando Eddie (Anson Boon), el rebelde de los Harrigan, desaparece sin aviso en manos de los Stephenson, lo que desata una guerra abierta. En medio de esta escalada, aparece Harry da Souza (interpretado por Tom Hardy), el hombre de confianza de los Harrigan y su solucionador de problemas, capaz de arreglar cualquier lío con palabras o con balas.

Mientras la violencia se intensifica capítulo tras capítulo, la familia Harrigan muestra signos de fractura interna. Conrad (Pierce Brosnan), el patriarca, sufre de senilidad temprana y episodios de violencia descontrolada, lo que lo hace poco confiable. En contraste, Maeve (Helen Mirren) se impone como la verdadera líder, con un aire que recuerda a Lady Macbeth, manejando los hilos desde las sombras. Kevin (Paddy Considine), el hijo que aspira a tomar las riendas, también enfrenta sus propios demonios, y en general, la familia está llena de personajes que complican la vida de Harry, quien a su vez lidia con problemas familiares propios.

La mención a Messi en Mobland aparece recién en el octavo episodio, cuando el personaje de Hardy recibe una oferta de una de las rivales de Brosnan. "No soy Lionel Messi. No puedo cambiar de equipo de repente. No puedo quedarme ahí con una camiseta que diga McAllister United. Soy leal", dice Harry.

Tom Hardy menciona a Lionel Messi en el octavo capítulo de MobLand.

Confirmaron la segunda temporada de Mobland

Paramount+ renovó MobLand y la serie protagonizada por Tom Hardy tendrá una segunda temporada. La ficción debutó originalmente en la plataforma de streaming en marzo, y el final de la primera temporada se emitió el 1 de junio.

Además, Paramount afirmó que el primer episodio atrajo a 26 millones de espectadores desde su estreno, según el tiempo total de visualización global dividido por la duración total de sus primeros 70 días de disponibilidad. La compañía también reveló que la producción es ahora la segunda serie original de la plataforma, solo por detrás de Landman de Taylor Sheridan.

¿Cómo se llama la canción de Mobland?

La canción principal de MobLand, que se reproduce durante los créditos iniciales y finales de cada episodio, es la canción Starburster de la banda de post-punk irlandesa Fontaines DC.