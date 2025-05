Actúa Tom Hardy y dura casi 2 horas: la película de acción y suspenso que arrasa en Netflix.

No caben dudas sobre que el suspenso y la acción son dos de los géneros más elegidos por los usuarios de Netflix. Si encima se combinan, el éxito parece garantizado. Ya sea por la adrenalina de las persecuciones, la tensión de un buen enfrentamiento o la intriga de una historia cargada de giros inesperados, este combo mantiene a los espectadores pegados a la pantalla.

Un claro ejemplo de esta fórmula ganadora es una nueva película que acaba de aterrizar en el catálogo de la plataforma, protagonizada nada menos que por Tom Hardy. Dura casi dos horas y ya se perfila como uno de los grandes fenómenos del momento. A continuación te revelamos su título y de qué trata.

¿Cuál es la película que dura casi dos horas y está protagonizada por Tom Hardy?

La película que está generando furor en Netflix es Havoc, un thriller de acción estadounidense-británico que marca el regreso del aclamado director Gareth Evans, reconocido por su trabajo en The Raid y The Raid 2. La película no solo cuenta con la producción del propio Evans, sino también con la actuación estelar de Tom Hardy, quien se pone en la piel de un detective que deberá enfrentarse a los rincones más oscuros del crimen organizado.

Netflix sumó a su catálogo Havoc, una película cargado de suspenso y acción.

Con una duración de 1 hora y 50 minutos, Havoc ofrece una historia cargada de tensión, persecuciones y violencia descarnada, que busca mantener al espectador en vilo desde el primer minuto. Como si fuera poco, el reparto también incluye nombres de peso como Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Jessie Mei Li y Luis Guzmán.

¿De qué trata Havoc?

La trama de Havoc se dispara a partir de un operativo de drogas que sale mal. Tom Hardy interpreta a Walker, un detective rudo con un pasado turbulento, que debe abrirse paso a través del inframundo criminal de su ciudad para rescatar al hijo de un político, quien ha sido arrastrado a una red de corrupción y violencia. A medida que avanza la misión, Walker se enfrenta a traiciones, conspiraciones y un sistema podrido hasta la médula.

Lejos de los clichés del cine de artes marciales, Havoc apuesta por escenas de acción más crudas y realistas. Hardy, que practica jiu-jitsu brasileño, aporta un nivel físico intenso a su personaje, y según el propio director, llegó al rodaje “en modo bestia”, listo para reinventar el rol del detective clásico con una interpretación visceral y comprometida.

Además de las peleas y explosiones, Havoc se mete de lleno en una reflexión sobre la delgada línea que separa la ley del caos, y hasta dónde puede llegar un hombre para hacer justicia por mano propia. Una historia tan explosiva como atrapante, ideal para quienes buscan una experiencia cargada de adrenalina y tensión.