¿Cuáles son las 10 películas mejores rankeadas en la historia y dónde verlas?

Cuáles son las 10 películas mejor rankeadas.

Al momento de ingresar a una plataforma de streaming es bastante común encontrar una selección interna sobre las películas del mes y aquellas que son consideradas las mejores según la crítica. Aunque muchas veces esto no coincide con el listado de los títulos que mejor valoración disponen, debido a que por una cuestión de derechos no todos los filmes se encuentran disponibles.

La selección de una obra por encima de las demás depende de una gran cantidad de factores e incluso aquellas que son aclamadas por la academia de cine puede que no generen el mismo impacto en las personas. El gusto es bastante personal y no todos siempre terminan opinando de la misma manera. Esto también sucede con las plataformas de streaming que ofrecen películas clásicas y muy premiadas, pero puede que no formen parte del ranking de las 10 mejores.

¿Cuáles son las películas mejor rankeadas?

Para responder el interrogante, se tomará como referencia las opiniones que los usuarios más regulares de IMDb dejaron después de observar determinados títulos. Se trata de una plataforma que habla de cine, pero que también permite armar diversas listas, además de dejar puntajes y críticas sobre lo que se experimentó en la pantalla. En este caso, la selección se basa en un escala del 1 al 10.

Sueño de fuga: 9.3 (Max y Prime Video). El Padrino: 9.2 (Paramount +, Movistar TV, Mercado Play y Prime Video). Batman: el caballero de la noche: 9.0 (Max y Prime Video). El Padrino Parte II: 9.0 (Paramount +, Claro Video, Movistar TV, Mercado Play y Prime Video). Hombres en pugna (Doce hombres sin piedad): 9.0 (Prime Video). El Señor de los Anillos: el retorno del rey: 9.0 (Prime Video, Max y Movistar TV). La lista de Schindler: 9.0 (Claro Video y Prime Video). Tiempos Violentos: 8.9 (Prime Video, Movistar TV, Claro Video y Mercado Play). El señor de los anillos: la comunidad del anillo: 8.9 (Prime Video, Max y Movistar TV). El bueno, el malo y el feo: 8.8 (Prime Video).

Una lista que puede generar discrepancias y una de ellas queda expuesta con otro portal de críticas, novedades y puntajes de películas como es Filmaffinity que su top 3 tiene al El Padrino, El Padrino Parte II y Doce hombre en pugna. De las mencionadas, la primera alcanza el puntaje de 9.0. Es bastante llamativo que no haya ninguna cinta que cuente con un valor de 10.

Cuántos dispositivos se pueden usar en el plan básico de Netflix y cuáles son los dispositivos compatibles

Desde hace un tiempo, las plataformas de streaming están buscando la manera de generar más ganancias y esto llevó a que se cobre por prestar la contraseña de la cuenta. Algunos planes admiten un solo dispositivo por usuario, mientras que otros ofrecen un trato diferencial que debe pagarse y se suma al valor mensual de la suscripción. En el caso de Netflix, la opción de la compartir la cuenta cambia bastante de un plan al otro.

Aquellos que tengan contratado un plan básico deben saber que solo podrán ver contenido en un dispositivo a la vez. Mientras que la opción Estándar permite que haya dos personas conectadas al mismo tiempo y con la posibilidad de agregar un miembro extra que se encuentre fuera del hogar. Algo que en la versión Premium escala a cuatro dispositivos en uso y dos miembros extras.

Precios de los planes de Netflix

Básico: $9.178.

Estándar: $15.298.

Estándar + 1 miembro extra: $20.805.

Premium; $20.653.

Premium + 2 miembros extra: $ 26.160.

Cada uno de los valores de los planes expuestos cuenta con los impuestos que se cobran en la Argentina en este tipo de servicios: IVA, Ganancias y Ingresos Brutos.