Polémica con Disney+: el anuncio de la plataforma que revolucionó a los usuarios

Disney+ emitió un comunicado oficial que revolucionó a los millones de usuarios de la plataforma.

Disney+ es una de las plataformas de streaming para ver series y películas más utilizadas a nivel mundial y tal como sucede con este tipo de aplicaciones, sufrió algunas modificaciones en este último tiempo. En este sentido, la empresa realizó un inesperado anuncio para los millones de usuarios que causó polémica y tiene que ver con el uso compartido de cuentas.

Son muchos los espacios digitales donde se pueden ver series, películas y hasta programas de televisión en vivo, como Netflix, Amazon Prime, HBO, Flow, entre otras. En un mercado de plataformas de streaming altamente competitivo, Disney+ publicó un comunicado en las últimas horas que despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

"Queremos ser transparentes con quienes tienen una suscripción a Disney+ e informarte que a partir del 12 de noviembre de 2024, comenzaremos a revisar activamente las cuentas de Disney+ y adoptar medidas para evitar que se comparten entre distintos hogares. Es importante destacar que el acuerdo de suscripción de Disney+ prohibe esa práctica", anunciaron. De esta manera, se restringirá el intercambio de cuentas, salvo que se pague un cargo adicional y cada persona no podrá compartir sus cuentas de manera gratuita.

Cuánto cuesta tener Disney+ y qué planes hay

Plan Estándar

Este plan ofrece acceso al catálogo completo de Disney+ y a series y películas de Star+ sin interrupciones publicitarias. Además, incluye canales deportivos como ESPN y ESPN3, aunque estos últimos sí presentan anuncios. La calidad de video alcanza hasta 1080p Full HD y el audio es compatible con formato 5.1. Permite el uso simultáneo en dos dispositivos, con la posibilidad de descargar contenido en hasta diez dispositivos. El costo mensual es de $7.399, pero al optar por el pago anual, el precio mensual se reduce a $5.179.

Plan Premium

Este plan incluye todo lo que ofrece el Estándar sumando el catálogo completo de ESPN, con todos los canales deportivos y eventos exclusivos (con anuncios). La calidad de video mejora hasta 4K UHD con soporte para HDR y el audio alcanza Dolby Atmos. Permite reproducir contenido en cuatro dispositivos simultáneamente y descargar en múltiples dispositivos. El precio mensual es de $10.549, aunque al pagar anualmente, la cuota mensual baja a $7.383.

Qué actriz interpretará a Moria Casán en la serie de Netflix sobre su vida

Netflix anunció que está trabajando en un proyecto de serie ficción inspirada en la vida de Moria Casán, una de las vedettes y famosas más icónicas de Argentina. Tras el anuncio que sorprendió a los fanáticos de "La One" se supo quién será la actriz que le dará vida a la amada actriz y conductora argentina.

"Se viene la serie de ficción inspirada en la vida de la one, amores", anunció la cuenta de X de CheNetflix. Según trascendió, el servicio de streaming prepara una serie que personifique los mejores momentos de la carrera de la vedette. Laura Ubfal contó los detalles sobre la ficción. "No es exactamente una biopic (biografía). Ella firmó una confidencialidad, por eso no puede contar nada. Lo que se va a hacer es una serie a partir de la vida de Moria. No va a ser una historia de vida, desde pequeña", informó la panelista en Intrusos (América TV).

Sobre quién podría llegar a interpretar a "La One", Ubfal nombró a Andrea Rincón, quien ya se puso en la piel de la mediática: "Todo el mundo habla de Andrea Rincón, porque cuando se hizo ATAV II ya hizo de Moria Casán. Estaba impecable". Por otra parte, Guido Záffora detalló sobre la posible fecha de estreno del proyecto: "Esto va a ser 2025 final o 2026. Estuve hablando con gente del casting y quieren a completamente desconocidos para el rol principal. No quieren la copia. Como dice Laura no va a ser una biopic, es una serie inspirada en la vida de Moria".