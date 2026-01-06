Los JJOO de Invierno de Milán-Cortina retoman su ritmo y se despejan temores por la nieve, según la FIS

FOTO DE ARCHIVO. Anillos olímpicos en el Estadio Olímpico de Curling de Cortina, en Cortina d'Ampezzo, Italia

Los ‍preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina han vuelto a su cauce y los trabajos de innivación e infraestructura avanzan a buen ritmo en todas ‍las sedes, dijo el presidente de la ⁠Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS, por sus siglas en francés), Johan Eliasch.

En declaraciones a Reuters un mes antes del inicio de los JJOO, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, Eliasch afirmó que las bajas temperaturas han ayudado a los organizadores a resolver los problemas de cultivo y fabricación de nieve en lugares clave como Cortina d'Ampezzo, Livigno, Bormio y Val di Fiemme.

"Sí", respondió Eliasch cuando se le preguntó si había aumentado su confianza. "Los preparativos avanzan muy bien. Hemos tenido temperaturas frías, lo que ayuda. Y ahora mismo, parece que no debería haber ningún ‌problema para completar todo a tiempo según lo previsto. Así que son ⁠muy buenas noticias".

Las autoridades italianas y los organizadores se ⁠han enfrentado a un creciente escrutinio sobre los retrasos, las carencias de financiación y los riesgos relacionados con el clima antes de los Juegos Olímpicos, sobre todo después de que el ‍cálido comienzo del invierno suscitara dudas sobre la fiabilidad de la nieve.

Eliasch afirmó que la seguridad de la nieve seguía dependiendo en parte de las ⁠condiciones meteorológicas, pero subrayó que los organizadores contaban ‌con la capacidad técnica y los recursos necesarios para gestionar los riesgos.

"Estamos en manos de los dioses, pero también se necesitan recursos para fabricar nieve y aquí se dispone de las capacidades necesarias", afirmó Eliasch. "Así que desde esa perspectiva, (...) todo pinta bien".

Añadió que la planificación de contingencias era una práctica habitual en los grandes acontecimientos, con días de reserva en ‌los calendarios de ‌competición para hacer frente a fuertes nevadas o condiciones meteorológicas adversas que pudieran interrumpir las carreras.

"Eso ocurre siempre", dijo Eliasch. "Estamos muy acostumbrados. Ocurre durante los campeonatos del mundo. A veces ocurre también durante los Juegos Olímpicos. Y en este momento, tenemos días de reserva en el calendario para que, si hay problemas meteorológicos, podamos ​retrasar la carrera".

Eliasch también reiteró su opinión de que la organización de los futuros Juegos Olímpicos de Invierno debería dar prioridad a las sedes seguras para la nieve a mayor altitud y confiar en una rotación limitada de las sedes establecidas para reducir costes y mejorar la sostenibilidad.

"Lo que está claro aquí es que la seguridad de la nieve está muy ligada a la altitud de las sedes", dijo. "Pero la seguridad de la nieve es sólo una parte de esa ecuación. También se ‍trata de mantener las sedes y eso requiere competiciones continuas".

"Asegurémonos de que hagamos Copas Mundiales en esas sedes todos los años y eso incentivará a los organizadores locales a mantener sus comités", añadió Eliasch. "Así tendremos la competencia local y también para invertir en las sedes, los recorridos, lo que haga falta. Y eso es mucho más eficiente que intentar reinventar la rueda en nuevos destinos".

Afirmó ​que un modelo realista a largo plazo para la Copa Mundial podría implicar "quizá de forma realista tres, cuatro o cinco sedes en Europa continental, (...) quizá un par en Escandinavia, quizá una o dos en ​Norteamérica, y dos o tres en Asia".

A la pregunta de si quedaba algún asunto importante por resolver antes de los Juegos, Eliasch respondió "Bueno, eso está por ver. Esperemos que no. ⁠Avanzamos a buen ritmo, pero lo averiguaremos. Sin duda".

Preguntado por lo que más importaba en estos momentos, añadió: "Hasta ahora, las cuestiones más críticas están todas dentro de plazo y eso es lo que importa".

Con información de Reuters