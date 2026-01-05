Con inversión clave en salud pública, el HAC se consolida como referente de neuropediatría en Formosa

A través de la invesión que lleva adelante el Gobierno de GIldo Insfrán en Formosa, el Servicio de Neuropediatría del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” se consolida como referente provincial en el diagnóstico y tratamiento de patologías del sistema multidisciplinario que integra a todas las especialidades nervioso.

En diálogo con Agenfor, Laura Bobadilla, responsable del Servicio, puntualizó que “la neuropediatría surgió como especialidad médica independiente durante el siglo XX al comprobarse que el sistema nervioso en desarrollo de los niños difiere sustancialmente del de los adultos, requiriendo así un abordaje específico y diferenciado”.

“La neuropediatría aborda patologías del sistema nervioso central y periférico, centrándose en el desarrollo y la maduración de este sistema. Es una especialidad de gran importancia porque permite detectar diagnósticos de forma temprana, lo que hace que el tratamiento también sea oportuno y tengamos buenos pronósticos”, expresó a médica formoseña.

Un abordaje integral

El servicio atiende a TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), autismo, trastornos de aprendizaje y convulsiones, en las cuales el diagnóstico precoz resulta fundamental para garantizar un tratamiento eficaz. En este sentido, Bobadilla destacó que la neuropediatría ofrece una atención integral, que involucra a pediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos y terapistas ocupacionales, según las necesidades de cada paciente.

Cabe mencionar que, una particularidad del servicio del Hospital de Alta Complejidad es que cuenta con neurólogos de adultos con orientación en neuroinfantil, lo que permite una visión integral desde el recién nacido hasta pacientes de edad avanzada: “Esto nos da el beneficio de poder abordar la especialidad en todas las edades y evitar la transición traumática del paciente pediátrico al neurólogo de adultos”.

Como hospital de tercer nivel, la institución recibe pacientes derivados que no pudieron resolver su problemática en centros de salud (primer nivel), ni en hospitales referentes (segundo nivel). Para atender estos casos complejos, el servicio dispone de equipamiento de última generación: tomografía, resonador de alta resolución, electroencefalografía, electromiografía con velocidad de conducción y polisomnografía.

Por eso, la especialista enfatizó en que “contamos con todos los servicios, tanto en diagnóstico por imágenes como en neurofisiología, para poder abordar enfermedades de todo tipo. Tenemos todas las herramientas para hacer diagnósticos y tratamientos de enfermedades de tercer nivel”.

Esta capacidad de respuesta integral se logra gracias a las políticas sanitarias del Gobierno de Formosa, que fortalecieron el sistema de salud con equipamiento moderno y profesionales especializados, garantizando a los niños y niñas un diagnóstico y tratamiento adecuados para su desarrollo saludable.