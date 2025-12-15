Las opciones dentro de la provincia de Buenos Aires para realizar escapadas son más que variadas, desde zonas costeras hasta lugares apreciados por su gastronomía, la provincia bonaerense presenta excelentes opciones para visitar en estas vacaciones 2026. Uno de los sitios más interesantes es Torrepueblo, un lugar ubicado en Benavídez, en el partido de Tigre. Este rincón escondido de Buenos Aires se parece a La Toscana y es uno de los sitios ideales para descubrir este verano.

Entre torres de estilo italiano y callecitas internas como el Trastevere romano, Torrepueblo nos presenta un sitio extremadamente fotografiable, ideal para los paseos y con una gran oferta gastronómica. Este lugar del partido de Tigre ofrece distintas opciones recomendadas de restaurantes y cafés excelentes para el desayuno, almuerzo, merienda y cena. El restaurante De Vera, el bar Jack's Lounge y la heladería Persicco son solo algunas de sus mejores alternativas.

En ese mismo orden, los fines de semana Torrepueblo se vuelve aún más atractivo, ya que en el se instalan pintorescas ferias de emprendedores; a su vez, para los más chicos existe un lugar especial de juegos con castillos y toboganes de distintas alturas, brindando a los visitantes una experiencia más que completa, disfrutable para toda la familia.

Cabe destacar que la entrada a este sitio es libre y gratuita, y cuenta con estacionamiento sin cargo; además, su horario de apertura es de 7 a 23 y en la zona existen departamentos para alquilar.

Cómo llegar a Torrepueblo desde CABA

Esta bella zona que guarda gran parecido con un pueblito de Italia, se ubica a tan solo 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su llegada es más que accesible.

Para quienes cuenten con automóvil, tendrán un viaje de poco más de media hora. Desde el centro de la Ciudad porteña, se debe tomar la Avenida 9 de Julio, luego la Autopista Illia y finalmente la Ruta Nacional 9 Panamericana (ramal Escobar), hasta llegar a destino.

Por su parte, para quienes no cuenten con vehículo, también podrán llegar a este lugar a través del transporte público. En un viaje de aproximadamente una hora y media, el tren Mitre, ramal Villa Ballester - Zárate, es una muy buena opción que nos dejará en la estación Benavídez o Maschwitz, lugar desde el cual podremos tomarnos un auto. Al mismo tiempo, cualquiera de los colectivos que pasen por la Colectora Oeste Ramal Escobar, serán buenas alternativas para el viaje, como por ejemplo los colectivos de la línea 60 y la 203.