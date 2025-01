Impacto en la Fórmula 1: salen a la luz los detalles de la salida de Checo Pérez de Red Bull

Checo Pérez se quedó sin asiento en la F1 para este año.

La temporada 2024 de Sergio “Checo” Pérez había tenido un buen comienzo con los cuatro podios en las primeras cinco carreras, pero su rendimiento comenzó a bajar drásticamente tras la cita en Miami y los resultados empeoraron paulatinamente. Aun así, Red Bull le renovó su contrato por dos años más, pero con el transcurrir del campeonato y la falta de mejoría en su nivel, se puso en duda su continuidad en el equipo.

Así, el pasado 18 de diciembre, con el campeonato ya finalizado y la Copa de Constructores perdida, la escudería austriaca dio a conocer su desvinculación con el piloto mexicano en la Fórmula 1. Era algo que se veía venir con el apoyo a la carrera de Liam Lawson impulsado por Helmut Marko, lo que llevó a que el neozelandés reemplace al tapatío para este 2025, mientras que el francés Isack Hadjar debutará en Racing Bulls.

No obstante, el tema económico había puesto en duda la salida de Pérez, sobre todo por el importante aporte que hacían sus patrocinadores al equipo y la jugosa indemnización que debía abonar Red Bull. Pero poco importó todo eso, puesto que los austriacos se despidieron de los ingresos extras de los sponsors y de varios millones de dólares que debieron abonarle a “Checo”, algo que fue revelado por Marko, asesor de Red Bull.

Ahora bien, Juan Pablo Montoya reveló en el diario As Colombia que, aunque se haya llegado a un acuerdo, las negociaciones con Sergio Pérez no fueron sencillas. “Estuve pensando mucho tiempo que no iban a deshacerse de él porque cuando se reunieron con la junta y vieron los números, lo habrían aguantado un año más y quitado a final de año. Imagino que el número ha tenido que ser muy alto para convencerle. El cotilleo que he escuchado sobre ello es que no fue muy amistosa”, contó el expiloto colombiano.

La tarea que tendría Pérez en Red Bull

Cuando se dio la noticia de que Sergio “Checo” Pérez no iba a correr al lado de Max Verstappen en 2025, Christian Horner fue uno de los primeros en salir a justificar la decisión en base no solo a los resultados, sino a la presión que tenía el mexicano. Para el director de Red Bull, lo del tapatío sería solo un año sabático de la Fórmula 1, por lo que no se descarta un eventual regreso en 2026.

Por ello, Horner destacó que la desvinculación con el mexicano no fue total, puesto que tiene algunas responsabilidades con el equipo, como la realización de show runs y otro tipo de eventos. Claro que el padre de “Checo” ha dicho que es una etapa cerrada, anulando cualquier chance de que su hijo sea embajador de Red Bull, pero lo cierto es que el piloto no ha dado detalles sobre su futuro desde que se dio a conocer la noticia de su salida.