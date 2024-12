La crisis de Liam Lawson tras quedarse con el asiento de Checo Pérez en Red Bull: "No estaba listo"

Lawson corrió seis carreras este año con RB.

La semana pasada fue bastante movida en la Fórmula 1 con el anuncio de la partida de Sergio “Checo” Pérez, quien fue desvinculado de Red Bull debido a los pobres resultados obtenidos a lo largo de la última temporada. Muchos pensaron que lo más lógico era darle el asiento del mexicano a Yuki Tsunoda, quien lleva cuatro años en RB, anteriormente llamado AlphaTauri, pero con la inevitable partida de Honda a fines del 2025, el equipo eligió su segunda opción.

Así fue como Liam Lawson fue presentado como el nuevo compañero de Max Verstappen para la siguiente temporada, una decisión que disgustó a muchas personas que no dudaron en mostrar su descontento en las redes sociales. Y es que el neozelandés se ganó el odio de los fanáticos del mexicano cuando le mostró su dedo medio en el GP de México, pero también ha tenido actitudes dentro de la pista que le han generado una imagen negativa.

Por consiguiente, el oceánico recibe bastantes comentarios negativos en sus publicaciones, algo que lo ha afectado a sus 22 años, tal cual lo afirmó en una reciente entrevista con The Times. Al ser consultado sobre el abuso de los insultos en sus redes, Lawson contestó: “Originalmente vi demasiado, pero no lo esperaba, no estaba listo para eso. Para ser honesto, ya no uso mucho redes sociales. Postearé para mis fans, pero ya no leeré los comentarios”.

Acto seguido, el neozelandés reconoció que no son preparados psicológicamente para afrontar la opinión negativa del público, sino que se dedica plenamente a conducir durante su etapa formativa. “Te preparas para estar listo como piloto de Fórmula 1, entonces realmente no esperas esa clase de cosas, tú no te preparas realmente para eso, porque tú estás enfocado en manejar”, agregó Lawson, cuyo contrato con Red Bull vencerá en diciembre del próximo año.

El reconocimiento de Lawson a Pérez

“Checo” Pérez estuvo en la Fórmula 1 desde 2011 y cosechó varias actuaciones notables en los cuatro equipos con los que compitió, por lo que es un referente para cualquier piloto que quiera sostenerse años en la competencia. De ahí que Liam Lawson sienta cierta admiración por el mexicano, que ha sido uno de los pilotos que más ha visto desde que comenzó a mirar carreras de F1.

“Tengo mucho respeto por Pérez. Recuerdo ver una carrera en Malasia cuando era un niño y Pérez estaba en Sauber y estaba luchando con Fernando Alonso. Es realmente una locura correr contra estos tipos ahora”, afirmó el neozelandés en la citada entrevista. Además, destacó que tiene mucho respeto por “Checo” y que cree que será difícil reemplazarlo en la escudería austriaca.