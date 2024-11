Liam Lawson reveló el castigo que recibió por su insultante gesto hacia “Checo” Pérez: "Mi padre"

Lawson suma cuatro puntos en la F1.

Hasta hace unas semanas, el clima estaba bastante tenso en Red Bull, donde el bajo rendimiento de Sergio Pérez hacía creer que iba a perder su asiento para la siguiente temporada a pesar de tener contrato hasta 2026. Además de la figura de Franco Colapinto, otro que se mostraba como candidato para subir a la escudería austriaca era Liam Lawson, quien tomó el lugar de Daniel Ricciardo tras el retiro del australiano en el GP de Singapur.

El neozelandés debutó en esta temporada en el GP de los Estados Unidos, donde ya mostró cierta aspereza con Fernando Alonso, pero en México fue directamente contra “Checo”. De hecho, Liam Lawson fue el causante de que el RB20 del mexicano se dañe al dejarlo sin pista y, por si fuera poco, al pasarlo le mostró el dedo medio en una clara muestra de insulto que no fue pasada por alto por Red Bull.

Fue viral el video de Christian Horner llevándose al neozelandés a hablarle en privado ni bien finalizada la carrera, pero ahora el joven de 22 años reveló detalles sobre el castigo que recibió por lo que le hizo a Sergio Pérez. En diálogo con TFN, Liam Lawson reveló que fue agredido por su padre tras aquella carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, algo que le permitió volver a centrarse para la cita de Interlagos.

“Mi padre me pateó el trasero, sí, como lo ha hecho muchas veces a lo largo de los años. Él siempre me ha mantenido con los pies en la tierra, diría, y lo ha estado haciendo desde que era niño”, afirmó Liam Lawson. Además, manifestó que no debería haber hecho lo que hizo y prometió que trabajará para mejorar ese aspecto, sobre todo porque no llegó a la Fórmula 1 para hacerse enemigos, que es la impresión que dio tras sus primeras presentaciones.

“Obviamente mi objetivo no es hacerme enemigos. No estoy tratando de causar problemas ni nada de eso. Al mismo tiempo, no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para ganar, en eso estoy enfocado”, agregó. Cabe mencionar que Liam Lawson todavía no tiene asegurada su continuidad en la F1, dado que Christian Horner parece más interesado en contar con los servicios de Franco Colapinto para RB.

El apoyo de Lawson en Red Bull

La situación en cuanto a resultados entre Liam Lawson y Franco Colapinto es bastante pareja, con solo un punto más para el argentino, que también tuvo tres carreras más. Ahora bien, fuera de la pista, por el apoyo del público y por el nivel de los patrocinadores, el pilarense se muestra como candidato ideal a pesar de que requeriría una inversión de 20 millones de dólares que Red Bull debería pagar a Williams.

Marko ha intentado deshacerse de "Checo" en varias ocasiones.

Sin embargo, Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, considera que el neozelandés es la mejor opción, no solo porque no habrá que pagar, sino también porque se formó en la academia junior de Red Bull. Esto genera cierta tensión con Christian Horner, quien no está muy convencido por Liam Lawson por los problemas que le ha traído al equipo de Milton Keynes con sus actitudes en pista.