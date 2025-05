Lospennato recurrió a Ficha Limpia para pedir el voto PRO en el cierre: "Elijan decentes"

Acompañada por el ex presidente Mauricio Macri, la candidata a legisladora del PRO Silvia Lospennato encabezó el cierre de campaña del partido amarillo de cara a las elecciones 2025 a la Legislatura porteña. "La Ficha Limpia la pueden elegir ustedes: elijan gente decente", planteó la diputada nacional, aludiendo al proyecto que impulsó y al que el gobierno de Javier Milei le restó apoyo.

"Para los que no queremos la violencia, el insulto y el abandono, no hay duda que el domingo el PRO tiene que ganar las elecciones y reventar las urnas de votos amarillos", lanzó Lospennato, última oradora del acto realizado en el club 17 de Agosto de Villa Pueyrredón, que contó con la presencia de la plana mayor del oficialismo porteño.

"Fue una campaña complicada, poco limpia, porque hay algunos que no saben hacer campañas limpia", se lamentó la candidata del PRO, que advirtió que "la Ciudad no es el terreno de batalla de los políticos", en alusión al intento de nacionalizar la campaña de La Libertad Avanza (LLA). "No vamos a ser rehenes de las ambiciones política de nadie", acotó.

También señaló que "ni Macri, ni Cristina Kirchner, ni Milei" se van a sentar en una banca de la Legislatura. "Esto lo va a definir (Leandro) Santoro y su lista kirchnerista, (Manuel) Adorni y su lista fantasma o Lospennato y su lista amarilla del PRO", contrastó.

Por su parte, el ex presidente respaldó a su candidata. "Silvia, yo nunca dudé de que la que decía la verdad eras vos y nadie lo dudó y creo que la mayoría de los argentinos te creyeron a vos", remarcó Macri, en la previa de la elección en la que LLA busca ganarle al partido que gobierna la Ciudad desde 2007.

"El domingo a votar lo que construimos juntos, para un cambio con respeto", remarcó el líder del PRO, que instó a "vencer la apatía e ir a votar". Macri había afirmado que la lista porteña le había devuelto las ganas de luchar por la Argentina, por lo que la militancia comenzó a cantar "Mauricio presidente". "Paremos eso", exigió el ex mandatario.

Además de Macri y Lospennato hicieron uso de la palabra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la jefa de la campaña del PRO, la diputada nacional María Eugenia Vidal, y los candidatos a legisladores porteños Fernán Quirós, Darío Nieto y Rocío Figueroa.

Jorge Macri apuntó, sin nombrarlo a su antecesor y candidato de Volvamos Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. "Me parece raro estos candidatos a legislador que se presentan y quieren ser jefes de gobierno. Basicamente nos dicen 'garpenme dos añitos, que me preparo para competir en la próxima'. Sabés qué, si querés ser legislador, andá y hacé de legislador; si querés ser jefe de gobierno es dentro de dos años y ahí te espero", lanzó.

Vidal por su parte, respaldó a Lospennato. "Tenemos a la mejor candidata que podemos tener, nunca fue tan fácil elegir. Tenemos a una mujer honesta, íntegra. Ella solita, hace una semana, nos conmovió a todos: frente a los corruptos, dijo Ficha Limpia sí", afirmó.